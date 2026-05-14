Bébé alcoolisé dans une crèche: "un incident isolé", assure le groupe People & Baby

Le 17 mars, "une enfant de 21 mois présentant un état d'alcoolisation important" a été prise en charge par l'hôpital de Gonesse, dans le Val-d'Oise, après avoir été accueillie dans une micro-crèche de Plailly, un village dans l'Oise ( AFP / Lou BENOIST )

Le bébé de 21 mois retrouvé alcoolisé après une journée dans une crèche de l'Oise est un cas "isolé", a assuré jeudi à l'AFP le groupe People & Baby, dont fait partie la crèche.

Le 17 mars, "une enfant de 21 mois présentant un état d'alcoolisation important" a été prise en charge par l'hôpital de Gonesse (Val-d'Oise), après avoir été accueillie dans une micro-crèche de Plailly, un village de 1.800 habitants de l'Oise, a détaillé dans un communiqué le procureur de Senlis, Loïc Abrial.

Une enquête contre X a été ouverte à la suite d'un signalement fait par l'hôpital de Gonesse, transmis au parquet le 20 mars, ajoute le procureur. Les parents de cette petite fille ont quant à eux déposé une plainte à Orry-la-Ville (Oise), avait-il précisé mercredi.

Selon des informations publiées mercredi par Le Parisien, les parents ont été appelés dans l'après-midi du 17 mars par la crèche pour récupérer leur fille alors qu'elle "n'arrêtait pas de tomber". A l'hôpital, les médecins avaient ensuite détecté un taux d'alcool de 2,14 grammes par litre de sang.

"Il s'agit d'un incident isolé et aucun autre enfant n'est concerné", a assuré dans une réaction transmise à l'AFP le groupe People & Baby, dont fait partie cette micro-crèche.

"Les soins prodigués à l'enfant ont permis une amélioration rapide de son état de santé", précise le procureur. Il ajoute que "la victime s'est vue délivrer deux jours d'incapacité totale de travail (ITT)".

Le magistrat indique que "les investigations se poursuivent actuellement, aucune piste n'étant écartée", et que "le résultat de l'enquête déterminera la qualification pénale que retiendra le parquet, plusieurs infractions étant en l'état suspectées".

La micro-crèche, qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément, fait depuis le 20 mars l'objet d'une fermeture "à titre provisoire", prise "de manière conservatoire" par le département, précise People & Baby.

"L'établissement demeure dans l'attente de l'autorisation de réouverture par les autorités compétentes, avec qui nous collaborons pleinement", ajoute le groupe.

Selon la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, à laquelle appartient Plailly, cette réouverture interviendra "courant juin".

Depuis la mort d'une fillette de 11 mois dans une autre crèche de ce groupe en 2022, des critiques contre le secteur se sont multipliées, ses détracteurs pointant - dans certains groupes - une course à la rentabilité au détriment de la sécurité des enfants.