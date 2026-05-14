Hantavirus: la totalité des cas contacts, présents en France, testés négatifs, annonce la ministre de la Santé

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist lors d'une conférence de presse sur la situation concernant l'hantavirus, le 12 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

"La totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France", ont été "testés négatifs, sans exception", a annoncé jeudi la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur X.

"Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée d'incubation longue - évaluée aujourd'hui à 42 jours, ces 26 personnes sont toutes placées en isolement hospitalier", et "continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine", a-t-elle ajouté.

"Il est permis d’exclure toute contamination antérieure d’autres personnes à ce stade des travaux scientifiques", a poursuivi Mme Rist.

Désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un éventuel test positif, précise la ministre.

Les 22 cas contacts ont été hospitalisés dans différents hôpitaux de France.

Huit d'entre eux ont pris l'avion, le 25 avril, au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg, dans le même appareil qu'une passagère néerlandaise du Hondius porteuse de la maladie.

Quatorze autres cas contacts sont montés dans le vol Johannesburg-Amsterdam que la passagère néerlandaise avait essayé de prendre sans succès.

Cinq passagers du Hondius sont par ailleurs hospitalisés à l’hôpital Bichat à Paris. Quatre d'entre eux se portent bien et ont été testés négativement, mais une femme a développé le virus et se trouve en réanimation dans un état grave.

Les cinq passagers avaient été rapatriés par avion spécial sanitaire depuis les Canaries ou le Hondius a déposé tous ses passagers.