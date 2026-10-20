Degiro : 2,2 milliards d'euros d'encours pour les Français, portés par les ETF et la tech

(Zonebourse.com) - Le courtier Degiro a analysé les comportements d'investissement de plus de 200 000 de ses clients français en septembre. L'étude révèle une nouvelle hausse des actifs investis, malgré le recul de l'activité de trading. Les ETF et les obligations restent particulièrement prisés, tandis que la part des liquidités dans les portefeuilles atteint son plus bas niveau de l'année.

Les actifs investis en titres financiers par les clients ont atteint 2,2 milliards d'euros en septembre. Par rapport à août, cela représente une hausse d'environ 27 MEUR, soit 1,4%.

Dans le même temps, la part des liquidités détenues par les investisseurs est tombée à 9,2%, son niveau le plus bas de l'année. Elle reste néanmoins relativement élevée par rapport à celle observée en Europe occidentale et centrale. Si l'Espagne (8%) et les Pays-Bas (7,2%) affichent également des niveaux supérieurs à 7%, l'Italie (6,2%), l'Allemagne (5,8%) et surtout l'Autriche (4,8%) se situent nettement en dessous du niveau français.

Les portefeuilles français restent dominés par les actions en direct

Une autre différence notable apparaît dans la répartition des investissements par classe d'actifs entre les différents pays. Les clients français de Degiro consacrent la plus grande part de leurs actifs sous conservation (Assets under Custody, ou AuC) aux actions détenues en direct, qui représentent 62,73% de leurs portefeuilles. Seuls les investisseurs espagnols affichent une proportion supérieure, à 71,34%.

Dans les autres pays, la part des investissements en actions en direct est nettement plus faible, en raison d'une préférence plus marquée pour les ETF. Aux Pays-Bas, les actions en direct restent la principale classe d'actifs (51,44%), tandis que les investisseurs allemands (44,73%), autrichiens (57,68%) et italiens (59,94%) privilégient davantage les ETF.

Les valeurs technologiques tirent la performance des portefeuilles en septembre

Moderna et Meta ont particulièrement retenu l'attention en septembre, grâce aux avancées notables réalisées dans leurs domaines d'activité respectifs. Celles-ci se sont traduites par une hausse des cours de leurs actions et d'importants flux nets positifs. Aux côtés de grandes entreprises américaines telles que Meta, AMD et Intel, les deux valeurs françaises Soitec et Haffner Energy figurent parmi les titres ayant enregistré les meilleures performances au sein des portefeuilles des investisseurs français.

"Les données de septembre montrent que de nombreux investisseurs réagissent actuellement moins aux fluctuations de marché à court terme et privilégient davantage la constitution d'un patrimoine sur le long terme. Parallèlement, les entreprises technologiques françaises et internationales continuent de figurer parmi les valeurs privilégiées par nos clients ", a déclaré Zohir Bounedjar, country manager de Degiro France.

Infographie Degiro

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