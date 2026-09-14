Definium en hausse après le succès d'une deuxième étude de phase avancée sur un médicament contre l'anxiété à base de LSD

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14 septembre - ** L'action de la société de biotechnologie Definium Therapeutics DFTX.O progresse de 19,4 % à 46,09 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental à base de LSD contre les troubles anxieux, le DT120, a atteint l'objectif principal et tous les objectifs secondaires clés dans le cadre d'une étude de phase avancée portant sur le trouble anxieux généralisé, une affection caractérisée par une inquiétude persistante et excessive

** Elle précise qu’une dose unique de 100 microgrammes a entraîné une amélioration de 5,1 points, ajustée par rapport au placebo, sur l’échelle d’évaluation de l’anxiété de Hamilton à 12 semaines

** Les patients ont montré une amélioration dès le deuxième jour, les bénéfices s’étant maintenus jusqu’à la douzième semaine

** La société indique que 32 % des patients traités ont obtenu une réduction d’au moins 50 % de leurs symptômes d’anxiété, contre 14 % dans le groupe placebo

** La société prévoit de rencontrer les autorités réglementaires américaines dans le courant de l’année et de déposer une demande d’autorisation au cours du premier semestre 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 190 % depuis le début de l’année