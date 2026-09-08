Definium en hausse après l'attribution par la FDA du statut « innovant » à son médicament contre la dépression

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8 septembre - ** L'action de Definium Therapeutics

DFTX.O progresse de 2,2 % à 38,92 dollars

** La société annonce que son comprimé expérimental à base de LSD, le DT120, a reçu la désignation de « thérapie innovante » de la FDA pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM)

** La désignation de « thérapie innovante » vise à accélérer le développement et l’évaluation des médicaments destinés à traiter des pathologies graves ou pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits

** La FDA a accordé cette désignation après que les données d’essais cliniques de phase avancée ont montré que le DT120 réduisait de manière significative les symptômes de la dépression par rapport à un placebo

** Selon les analystes de Stifel, cette désignation « constitue une nouvelle marque de confiance indiquant que les protocoles d'essais cliniques de DFTX sont conformes aux attentes de la FDA »

** Le DT120 bénéficie désormais du statut de « thérapie innovante » de la FDA à la fois pour le TDM et pour le trouble anxieux généralisé

** À la clôture d’hier, le cours de l’action avait plus que doublé depuis le début de l’année