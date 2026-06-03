Défense US : des valorisations revenues à la normale, mais toujours sans catalyseur

Le récent recul du secteur reflète davantage une rotation sectorielle qu'une détérioration des fondamentaux, estiment les analystes de chez Bernstein. Malgré des perspectives budgétaires favorables, ils ne voient pas de moteur de hausse à court terme avant les "mid-terms" de novembre.

Le secteur américain de la défense annonce un retour à des niveaux de valorisation historiques après une chute marquée des cours depuis le début du conflit avec l'Iran. Bernstein indique que la précédente correction est principalement liée à une rotation des investisseurs vers des secteurs offrant davantage de croissance, alors que les fondamentaux restent solides. Les valorisations du secteur sont revenues à environ 87% de celles du S&P 500, contre une prime d'environ 15% auparavant.

Le bureau d'études anticipe toujours une hausse des dépenses militaires américaines, même si le projet de budget 2027 de 1,45 MdUSD proposé par l'administration Trump a peu de chances d'être adopté en l'état. Les segments de l'espace, des missiles, de la défense antimissile, des systèmes autonomes et de la lutte antidrones demeurent ses thèmes d'investissement privilégiés.

Bernstein estime toutefois qu'aucun catalyseur majeur ne devrait soutenir le secteur avant les élections de mi-mandat de novembre.

Dans ce contexte, L3Harris reste sa valeur favorite avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours de 405 USD. Les autres grands groupes sont tous notés "performance de marché" : Lockheed Martin (614 USD), Northrop Grumman (660 USD), RTX (208 USD), General Dynamics (398 USD) et Huntington Ingalls Industries (387 USD).