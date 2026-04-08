Défense: Paris envisage un char "intermédiaire" entre le Leclerc et le MGCS

Illustration fournie le 26 avril 2024 par KNDS montrant des chars de combat avancés MGCS et des drones, en haut à gauche de l'image ( KNDS / Handout )

Le ministère français des Armées va étudier une "capacité intermédiaire" pour faire le pont entre le char Leclerc lorsqu'il sera en fin de vie et le projet char franco-allemand du futur MGCS en retard, a affirmé mercredi la ministre des Armées.

"Ce que nous allons faire, c'est lancer un programme de capacité intermédiaire pour faire la jonction entre la fin du Leclerc en 2038 et l'arrivée du MGCS", a déclaré Catherine Vautrin devant les députés de la commission de la Défense en présentant le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire 2024-2030.

"Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité", précise le texte du projet de loi.

Des chars Leclerc lors d'un exercice près de Xanthi, en Grèce, le 24 novembre 2023 ( AFP / Sakis MITROLIDIS )

Les 200 chars Leclerc français sont actuellement en cours de modernisation mais seront en fin de vie avant l'entrée en service du MGCS (sigle anglais de Main ground combat system pour Système de combat terrestre principal), censé succéder au Leopard 2 allemand et au Leclerc à l'horizon 2040.

Mais ce programme-phare de la coopération franco-allemande lancé en 2017 "prend une dizaine d'années de retard" selon Mme Vautrin.

Les industriels KNDS France, KNDS Allemagne, Rheinmetall et Thales en sont encore aux études en vue de développer un démonstrateur du MGCS, une sorte de préprototype afin de tester les briques technologiques.

Face à l'hypothèse d'un conflit avec la Russie et aux aux besoins des pays européens pour s'en prémunir, l'Allemagne continue de son côté de moderniser le char Leopard 2.

Le MGCS a l'ambition d'être un système de systèmes: un char proprement dit accompagné d'autres véhicules, habités ou non.

Catherine Vautrin n'a pas précisé quand les études pour ce char intermédiaire seront formellement lancées.

Le châssis du futur char sera vraisemblablement conçu par KNDS France (ex-Nexter) ou KNDS Allemagne (ex-KMV, qui produit le châssis du Leopard) et sa tourelle "serait une tourelle française", selon la ministre.