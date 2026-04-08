Coup d'accélérateur pour le projet d'avion hybride 19-places d'Aura Aéro

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La société Aura Aéro a annoncé mercredi une levée de fonds de 340 millions d'euros pour financer la production de son avion hybride 19-places ERA dont le vol inaugural est prévu en 2027.

Aura Aéro, société installée près de Toulouse qui vient également de se lancer dans la production de drones, a déjà enregistré 700 intentions d'achat et 20 commandes fermes, la moitié provenant des États-Unis, pour son Electric Regional Aircraft (ERA), doté d'une autonomie de 1.500 km.

Cette levée de fonds, à laquelle de nombreux financements étaient subordonnés, est "un tournant majeur" selon Jérémy Caussade, le patron de la société, dont l’État français est un actionnaire de référence.

"Le marché réagit positivement, les plus de 700 lettres d'intentions et les premières commandes fermes montrent que nous sommes dans la bonne direction", a-t-il dit à l'AFP en marge d'une conférence de presse.

BPI France, le Conseil européen de l’innovation, Safran, EDF font notamment partie du tour de table, tout comme le fonds américain piloté par l’État de Floride, le Florida Opportunity Fund, spécifiquement pour la construction d'une usine aux États-Unis.

Une nouvelle levée de fonds pour bâtir l'usine française est attendue très prochainement, les travaux devant débuter fin 2026, a par ailleurs indiqué l'entreprise.

Aura Aéro vient d'obtenir un permis de construire pour une usine de 40.000 m2 à Francazal, une ancienne base de l'armée de l'air proche de Toulouse, implantation historique de la société.

Sur ce site, l'entreprise fondée par d'anciens ingénieurs d'Airbus compte construire chaque année 100 ERA et 50 exemplaires de l'Intégral, un avion biplace à moteur thermique ou électrique dont la production a débuté en 2025.

Face à la forte demande venant des États-Unis, Aura Aéro a inauguré en octobre un site d'assemblage en Floride, qui doit progressivement monter en puissance.

A l'horizon 2035, Aura Aéro pense employer 1.600 personnes dans son usine toulousaine, et 1.000 en Floride.

Outre les avions, la société toulousaine veut se faire une place sur le marché lucratif des drones militaires avec un Drone de moyenne altitude à longue endurance (D-MALE), en lien avec la Direction générale de l'armement (DGA).