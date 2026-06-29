Défense allemande : DZ Bank décèle un potentiel durable pour Rheinmetall, Hensoldt et RENK

(Zonebourse.com) - Dans plusieurs notes publiées ce matin, DZ Bank confirme son conseil d'achat sur Rheinmetall, Hensoldt et RENK ( 0,8%), avec des objectifs de cours respectifs de 1 705 EUR, 90 EUR et 64 EUR.

La thèse de DZ Bank est claire : la hausse des budgets militaires européens ne constitue plus un phénomène conjoncturel mais le point de départ d'un cycle d'investissement de long terme, porté par la numérisation des forces armées, l'automatisation des systèmes et le renouvellement des équipements.

Dans ce contexte, Rheinmetall apparaît comme le principal bénéficiaire de cette transformation, selon DZ Bank. En effet, au-delà des munitions et des véhicules blindés, le groupe évolue vers l'intégration de systèmes de combat connectés, combinant intelligence artificielle, drones, capteurs et commandement numérique.

L'analyste met également en avant un carnet de commandes record, une amélioration attendue des marges et une capacité à transformer cette croissance en génération de trésorerie, justifiant une valorisation qu'il juge encore attractive malgré le parcours boursier.

Pour le coutier, Hensoldt occupe une position complémentaire en fournissant les technologies qui permettent de "détecter, identifier et protéger". Les radars, capteurs optroniques et systèmes de guerre électronique du groupe devraient profiter de la montée en puissance de la défense aérienne, des drones et des plateformes interconnectées.

DZ Bank estime que la société dispose encore d'un important potentiel de croissance organique, soutenu par l'augmentation des cadences de production et par un portefeuille de technologies difficilement substituables.

Enfin, RENK complète cette chaîne de valeur en apportant les systèmes de mobilité, de transmission et de propulsion destinés aux véhicules militaires. L'analyste considère que le groupe est particulièrement bien placé pour tirer parti du renouvellement des flottes de blindés, mais aussi du développement des véhicules terrestres autonomes, où ses nouvelles transmissions électriques et ses plateformes dédiées aux systèmes sans pilote ouvrent de nouveaux relais de croissance. A cela s'ajoute une activité après-vente à forte marge, appelée à gagner en importance avec l'allongement du cycle de vie des équipements.

Pour DZ Bank, ces trois valeurs illustrent les différentes composantes de la modernisation des armées européennes : Rheinmetall fournit les plateformes et l'intégration des systèmes, Hensoldt les capacités de détection et de guerre électronique, tandis que RENK apporte les solutions de mobilité. Cette complémentarité conduit le broker à privilégier l'ensemble de la chaîne de valeur plutôt qu'un seul acteur du secteur.

En fin de matinée, Hensoldt progresse de 1,4% à Francfort, devant Renk ( 0,9%) et Rheinmetall ( 0,4%).

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