Deezer : T3 on track

Publication du chiffre d’affaires T3 2025

Deezer a publié un chiffre d’affaires trimestriel en ligne avec les attentes. Sur le T3 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 131,4 M€, en légère baisse de -1,9% en publié et -1,1% à taux de change constant, principalement en raison d’un effet devise défavorable au Brésil.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires ressort à 398,5 M€, quasi stable (-0,9% en publié, +0,4% à tcc), en ligne avec les attentes et illustrant la solidité du segment Direct, dont la croissance compense partiellement le repli anticipé des Partenariats.

Dynamique solide du segment Direct, France toujours en moteur

Le segment Direct demeure l’activité en croissance du groupe, avec un chiffre d’affaires de 87,9 M€ au T3, en hausse de +2,4% en publié et +3,1% à tcc, soutenu par une base d’abonnés en expansion continue. En France, la performance est bonne avec une progression de +11,7% d’abonnés à périmètre comparable (3,7 M vs 3,3 M au T3 2024), tirée par le succès des offres Famille. Le Reste du Monde progresse également de +6,1%, confirmant l’attractivité de la marque sans nouveaux investissements marketing important. Sur 9 mois, le segment progresse de +1,6% à données comparables à 261,5 M€ (vs 257,3 M€ l’année précédente).

Le segment Partenariat affiche, comme attendu, un recul de -14,2% (-13,2% à tcc) à 35,6 M€ au T3, pénalisé par le changement de modèle de Mercado Libre. Néanmoins, l’ARPU progresse de +11,2% à 3,2€, traduisant un repositionnement vers des offres plus rentables. Sur 9 mois, le CA du segment atteint 112,1 M€ soit une baisse de -12,6% et -10,2% à taux de change constant.

Enfin, les autres revenus, principalement issus des solutions en marque blanche et activités publicitaires enregistrent une hausse notable de +17,4% sur le trimestre à 7,9 M€.

Perspectives positives et estimations

Deezer aborde la fin d’exercice 2025 sur des bases saines, bénéficiant d’une dynamique d’abonnées en forte hausse (+9,7% à périmètre comparable au T3). Le groupe réitère sa guidance d’atteinte d’un EBITDA ajusté positif et d’un fcf positif.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 3,0€ sur le titre.