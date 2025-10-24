 Aller au contenu principal
Deezer : T3 on track
information fournie par EuroLand Corporate 24/10/2025 à 08:56

Publication du chiffre d’affaires T3 2025


Deezer a publié un chiffre d’affaires trimestriel en ligne avec les attentes. Sur le T3 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 131,4 M€, en légère baisse de -1,9% en publié et -1,1% à taux de change constant, principalement en raison d’un effet devise défavorable au Brésil.



Sur neuf mois, le chiffre d’affaires ressort à 398,5 M€, quasi stable (-0,9% en publié, +0,4% à tcc), en ligne avec les attentes et illustrant la solidité du segment Direct, dont la croissance compense partiellement le repli anticipé des Partenariats.



Dynamique solide du segment Direct, France toujours en moteur


Le segment Direct demeure l’activité en croissance du groupe, avec un chiffre d’affaires de 87,9 M€ au T3, en hausse de +2,4% en publié et +3,1% à tcc, soutenu par une base d’abonnés en expansion continue. En France, la performance est bonne avec une progression de +11,7% d’abonnés à périmètre comparable (3,7 M vs 3,3 M au T3 2024), tirée par le succès des offres Famille. Le Reste du Monde progresse également de +6,1%, confirmant l’attractivité de la marque sans nouveaux investissements marketing important. Sur 9 mois, le segment progresse de +1,6% à données comparables à 261,5 M€ (vs 257,3 M€ l’année précédente).


Le segment Partenariat affiche, comme attendu, un recul de -14,2% (-13,2% à tcc) à 35,6 M€ au T3, pénalisé par le changement de modèle de Mercado Libre. Néanmoins, l’ARPU progresse de +11,2% à 3,2€, traduisant un repositionnement vers des offres plus rentables. Sur 9 mois, le CA du segment atteint 112,1 M€ soit une baisse de -12,6% et -10,2% à taux de change constant.


Enfin, les autres revenus, principalement issus des solutions en marque blanche et activités publicitaires enregistrent une hausse notable de +17,4% sur le trimestre à 7,9 M€.



Perspectives positives et estimations


Deezer aborde la fin d’exercice 2025 sur des bases saines, bénéficiant d’une dynamique d’abonnées en forte hausse (+9,7% à périmètre comparable au T3). Le groupe réitère sa guidance d’atteinte d’un EBITDA ajusté positif et d’un fcf positif.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 3,0€ sur le titre.

Valeurs associées

DEEZER
1,0900 EUR Euronext Paris +6,86%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 08:56:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

L'offre BoursoBank