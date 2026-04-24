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Deezer : Segment direct en croissance
information fournie par EuroLand Corporate 24/04/2026 à 08:48

Publication du chiffre d’affaires du T1 2026


Deezer publie un chiffre d’affaires de 131,9 M€ en recul de -1,6 % sur un an, soit -0,9 % à taux de change constants. Le segment Direct reste bien orienté, avec une croissance du nombre d’abonnés de +9 % en France et de +8,7 % dans le reste du monde. Le segment Partenariats atteint 3,2 millions d’abonnés au T1 2026, en baisse de -23 % sur un an, reflétant la poursuite du dégonflement anticipé du partenariat Mercado Libre.



Le segment direct, toujours moteur


Le T1 ressort à 131,9 M€ , en léger retrait par rapport aux 135,5 M€ du T4 2025, une normalisation attendue après les campagnes promotionnelles de fin d’année (Black Friday, Noël). Au ‑ del à de cet effet saisonnier, la dynamique sous ‑ jacente reste solide. Sur le segment direct, la base reste stable séquentiellement à 5,7 M d’abonnés, mais progresse nettement en glissement annuel, avec une croissance de +9 %. La traction est homogène géographiquement, avec +9,1 % en France et +8,7 % à l’international, confirmant la solidité du cœur de clientèle payante.


À l’international , la progression observée au Brésil, aux États ‑ Unis et en Allemagne s’explique par un positionnement marketing plus affirmé de Deezer comme véritable alternative aux plateformes les plus populaires, avec des différenciateurs qui résonnent auprès des utilisateurs, notamment une meilleure rémunération des artistes indépendants et un filtrage explicite des contenus générés par IA.


La base d’abonnés recule encore en glissement annuel, passant de 9,4 millions au T1 2025 à 8,9 millions au T1 2026, un mouvement largement attribuable au churn mécanique des utilisateurs issus du partenariat Mercado Libre au Brésil, qui n’ont pas renouvelé une fois l’offre subventionnée arrivée à échéance. Le chiffre d’affaire du segment partenariats retombe ainsi à 33,6M€ en baisse de -14,4% en données publiés. Cet effet, anticipé et exogène, ne remet pas en cause la dynamique de fond sur le segment direct.



L’ARPU Direct ressort à 5,3 €/mois contre 5,5 €/mois un an plus tôt. À l’inverse, l’ARPU du segment Partenariats progresse de +11,8% à 4,1 €/mois, signe des premiers effets du repositionnement B2B et d’un mix plus qualitatif, en ligne avec l’objectif d’améliorer la contribution moyenne par partenaire.


La publication ressort globalement en ligne avec nos attentes et nous maintenons à ce stade nos hypothèses 2026e, soit 552,6 M€ de chiffre d’affaires, 23,3 M€ d’EBITDA ajusté et 15,2 M€ de résultat net. Nous restons en attente d’éléments plus précis sur la trajectoire de rentabilité, qui demeure le cœur du dossier et le principal déterminant de la révision éventuelle de nos estimations.




Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et réitérons notre objectif de cours de 3€ sur le titre.

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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 08:48:37.

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