Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 alors que l'essor du secteur de la construction lié à l'IA stimule ses résultats trimestriels ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 4 et 10)

* Un remboursement de droits de douane de 110 millions de dollars contribue à la hausse du bénéfice trimestriel

* Le segment de la construction et de la sylviculture affiche la croissance la plus rapide, avec une hausse de 18 % du chiffre d’affaires sur le trimestre

* Les prévisions de résultat net pour 2026 sont conformes aux estimations

par Nandan Mandayam

Deere DE.N , le plus grand fabricant mondial de matériel agricole, a relevé jeudi ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année et a enregistré sa première hausse de bénéfice trimestriel en trois ans, grâce à un boom du secteur de la construction alimenté par l'IA et à des remboursements de droits de douane.

L'action de la société a progressé de près de 9 % et s'apprêtait à connaître sa meilleure journée depuis six mois.

La hausse des dépenses d’infrastructure du gouvernement américain et du secteur privé, conjuguée au vaste développement des centres de données alimenté par l’IA, a stimulé la demande en matériel de construction, le segment « construction et sylviculture » de Deere s’imposant comme son activité à la croissance la plus rapide. Le chiffre d’affaires net trimestriel de ce segment a progressé de 18 % par rapport à l’année précédente. En raison de cette forte demande, “les carnets de commandes des clients s’étendent désormais largement jusqu’à l’exercice 2027”, a déclaré Chris Seibert, directeur des relations avec les investisseurs, aux analystes. Cette dynamique a permis à Deere de surmonter un ralentissement prolongé de la demande pour ses gros tracteurs et ses moissonneuses-batteuses, dans un contexte de hausse des coûts pour les agriculteurs et de baisse des rendements agricoles.

Le chiffre d’affaires trimestriel de son segment phare “Production & Precision Agriculture” a reculé de 6 % par rapport à l’année précédente, bien que le directeur général John C. May ait déclaré que Deere continuait “à croire que 2026 marquera le creux du cycle actuel du matériel agricole”.

Mais la faiblesse des prix des matières premières “constitue un plafond infranchissable pour une reprise significative des ventes”, a déclaré Ryan Keeney, de Third Bridge.

“La situation économique des exploitations agricoles reste très tendue et il reste à voir si des concurrents comme AGCO et CNH vont proposer des remises et baisser leurs prix, ce qui pourrait affaiblir un marché déjà fragile avant même qu’une reprise ne s’amorce.”

Le segment “Small Ag & Turf” de Deere — qui regroupe les tracteurs de faible puissance souvent utilisés dans les exploitations laitières — a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires net trimestriel, la demande ayant été soutenue par l’amélioration des prix du lait et de la viande bovine. La société a également enregistré un remboursement de droits de douane de 110 millions de dollars au cours du trimestre, mais s'attend à des coûts nets liés aux droits de douane d’environ 750 millions de dollars en 2026 et d’environ 1 milliard de dollars en 2027, selon le directeur financier Brent Norwood. Le bénéfice par action de Deere s'est établi à 5,10 dollars pour le trimestre, en hausse par rapport aux 4,75 dollars par action enregistrés un an plus tôt et au-dessus des estimations des analystes, qui tablaient sur 4,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel total a progressé de 6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 11 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de 10,73 milliards de dollars. Le constructeur de tracteurs John Deere table désormais sur un résultat net compris entre 4,75 milliards et 5 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 4,5 à 5 milliards de dollars. Le point médian de ces nouvelles prévisions correspond aux attentes de Wall Street.