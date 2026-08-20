Deere relève la limite inférieure de sa fourchette prévisionnelle de résultat net pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deere DE.N , premier fabricant mondial de matériel agricole, a revu à la hausse jeudi la fourchette basse de ses prévisions de résultat net annuel, misant sur une amélioration de la demande pour ses petits tracteurs et ses engins de chantier.

Le constructeur de tracteurs John Deere table désormais sur un bénéfice net compris entre 4,75 milliards et 5 milliards de dollars pour 2026, contre une fourchette initialement estimée entre 4,5 milliards et 5 milliards de dollars.