Deere règle le litige relatif au droit à la réparation aux États-Unis en créant un fonds de 99 millions de dollars et en s'engageant à effectuer des réparations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés de documents judiciaires et d'une déclaration dans les paragraphes 1, 3 à 6; contexte dans les paragraphes 7 et 8)

Le fabricant américain de matériel agricole Deere DE.N a accepté lundi de verser 99 millions de dollars à un fonds de règlement pour les exploitations agricoles et les agriculteurs qui font partie d'une action collective concernant les coûts et l'accès aux réparations.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un examen plus large aux États-Unis des pratiques dites de "droit à la réparation", les régulateurs et les plaignants faisant valoir que certains fabricants limitent la concurrence en contrôlant l'accès aux outils et aux logiciels de réparation. Le fonds de règlement couvre les plaignants éligibles qui ont payé les concessionnaires agréés de Deere pour des réparations de gros équipements agricoles à partir de janvier 2018, selon un document déposé lundi devant le tribunal fédéral de Chicago, dans l'Illinois.

Dans le cadre du règlement, Deere a également accepté de mettre à la disposition des agriculteurs pendant 10 ans "les outils numériques nécessaires à l'entretien, au diagnostic et à la réparation" des gros équipements agricoles, y compris les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et les récolteuses de canne à sucre, selon le document déposé lundi. L'accord proposé doit être approuvé par un juge .

"Ce règlement répond aux questions soulevées dans la plainte de 2022 et met un terme à cette affaire sans qu'aucun acte répréhensible n'ait été constaté", a déclaré Deere dans un communiqué séparé. Deere fait également l'objet d' un autre procès intenté par la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Un juge américain a décidé en 2025 que Deere devait faire face à ce procès, qui accusait la société de forcer les agriculteurs à utiliser son réseau de concessionnaires agréés et d'augmenter leurs coûts pour les pièces et les réparations.

Deere empêche les agriculteurs d'acquérir "les outils et les informations nécessaires pour réparer leur matériel en temps voulu et de manière rentable", avait déclaré la FTC dans une plainte déposée en avril. Deere a nié toute faute.