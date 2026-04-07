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L'entreprise indienne Jubilant Foodworks s'effondre à cause d'un "gros raté" au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 05:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de Jubilant Foodworks JUBI.NS , l'opérateur de Domino's India, chutent de 6% à 431 roupies, mettant fin à une série de trois jours de hausse

** Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise au 4ème trimestre augmente de 19,1% par rapport à l'année précédente; la croissance à périmètre constant (LFL) de Domino's India au T4 s'établit à 0,2%.

** Le courtier Morgan Stanley ("surpondérer", PT à 693 roupies) qualifie cela de "gros raté".

** Le courtier Goldman Sachs ("neutre", a réduit le PT à 480 roupies contre 510 roupies précédemment) estime qu'un important raté concernant la croissance à périmètre constant (LFL) entraînera une faiblesse des marges.

** Le courtier Macquarie ("sous-performer", PT à 460 roupies) indique que la croissance à périmètre constant (LFL) de Domino's India est plus faible que prévu.

** Les marges indiennes devraient être sous pression - Macquarie

** JUBI est noté "achat" en moyenne par 29 analystes qui le couvrent; PT médian à 660 roupies - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, JUBI a baissé de 17,5%

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 05:52:05.

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