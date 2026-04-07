Un ex-soldat australien arrêté pour des crimes de guerre présumés en Afghanistan

L'ancien soldat des forces spéciales australiennes Ben Roberts-Smith, le 1er mai 2025 à Sydney ( AFP / Saeed KHAN )

Un ancien soldat australien a été arrêté mardi à Sydney pour des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, a annoncé la police fédérale, à la suite d'une vaste enquête sur le comportement des troupes australiennes dans ce pays entre 2005 et 2016.

La police n'a pas confirmé l'identité du suspect, âgé de 47 ans, qui selon les médias australiens est Ben Roberts-Smith, récipiendaire de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire du pays.

Selon un communiqué de la police, le soldat a été arrêté mardi dans un aéroport de Sydney et devait être déféré devant un tribunal plus tard dans la journée. Il est accusé de cinq crimes de guerre, des meurtres commis en avril 2009 et en septembre et octobre 2012 dans la province afghane d'Uruzgan (centre).

"Les victimes ne participaient pas aux hostilités au moment de leur meurtre présumé en Afghanistan", a déclaré la commissaire de la police fédérale, Krissy Barrett. Selon elle, "les victimes ont été abattues par l'accusé ou par des subordonnés agissant sur ses ordres".

Ancien membre du Special Air Service Regiment, les forces spéciales de l'armée australienne, Ben Roberts-Smith était autrefois considéré comme un héros de guerre dans son pays.

Il avait été décoré de la Victoria Cross pour son "courage exceptionnel" en Afghanistan, où il traquait un haut commandant taliban. Il a rencontré la reine Élisabeth II, et son portrait a été accroché sur un Mémorial de guerre australien à Canberra.

Mais sa réputation a été sérieusement entachée en 2018 quand une série d'articles de presse l'ont pour la première fois associé au meurtre de prisonniers afghans non armés par des soldats australiens, ce qu'il a nié. Il avait par la suite perdu les procès en diffamation intentés contre les médias qui l'accusaient.

- Concours de victimes -

A l'issue d'un travail d'investigation minutieux, les journaux The Age et The Sydney Morning Herald avaient affirmé que son aura masquait un comportement criminel et immoral récurrent.

Ces médias ont notamment accusé le soldat d'avoir poussé un civil afghan non armé du haut d'une falaise et ordonné à ses subordonnés de l'abattre, et d'avoir pris part au mitraillage d'un homme portant une prothèse de jambe avant d'utiliser cette prothèse comme récipient pour boire avec ses camarades.

L'Australie a déployé un total de 39.000 soldats en Afghanistan en l'espace de deux décennies, dans le cadre d'opérations conduites par les Etats-Unis et l'Otan contre les talibans et d'autres organisations.

Une enquête militaire menée en 2020 a révélé que des membres des forces spéciales avaient "tué illégalement" 39 civils et prisonniers afghans, mettant au jour des allégations d'exécutions sommaires, de concours du plus grand nombre de victimes et de tortures commis par les forces australiennes.

Sous la pression, le gouvernement a nommé un enquêteur spécial chargé de déterminer si des soldats, actuels ou anciens, devaient faire l'objet de poursuites pénales.

En mars 2023, un autre ancien soldat des forces spéciales australiennes avait été arrêté pour un crime de guerre présumé en Afghanistan. Son procès est prévu en février 2027 devant la Cour suprême de l'Etat de Nouvelle Galles-du-Sud.