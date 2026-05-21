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Deere recule en raison d'une baisse de ses bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action du constructeur de tracteurs Deere & Co DE.N recule de près de 2% à 550 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, plombée par la faiblesse de la demande pour ses grosses machines agricoles

** La société annonce un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit 6,55 dollars par action, contre 1,8 milliard de dollars, soit 6,64 dollars par action, un an plus tôt

** Cependant, la société affiche un chiffre d'affaires de 13,37 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, grâce à une amélioration de la demande dans ses segments « Petites machines agricoles » et « Construction »

** Le cours cible médian des 25 courtiers couvrant le titre s'établit à 640,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, DE affichait une hausse de 20,4% depuis le début de l'année

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