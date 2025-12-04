 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 134,50
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deere nomme le PDG de Cargill au sein de son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 16:50

Deere a annoncé jeudi la nomination au sein de son conseil d'administration de Brian Sikes, l'actuel PDG du fabricant américain d'aliments et ingrédients agricoles Cargill, l'un des groupes non cotés les plus importants au monde.

Dans un communiqué, John May, le PDG du constructeur d'équipements agricoles et forestiers explique que Brian Sikes va apporter à l'instance sa "profonde compréhension de la chaîne de valeur de l'agriculture et des problèmes rencontrés par les agriculteurs et les fabricants agroalimentaires dans le monde".

Arrivé chez Cargill en 1991, Sikes a rapidement gravi les échelons au sein de la société basée à Minneapolis pour en devenir le directeur général en 2023, puis le président de son conseil d'administration en 2024.

Avec sa nomination, le nombre d'administrateurs siégeant au conseil de Deere va passer à 11 personnes, dont 10 membres indépendants.

Spécialisé dans la valorisation des productions agricoles (tournesol, colza, blé, marc de pomme, poulet, etc.), Cargill fournit des produits de nutrition animale aux agriculteurs, éleveurs et aux entreprises appartenant à l'industrie agroalimentaire, ainsi que des conseils en R&D et en formulation


Valeurs associées

DEERE & CO
481,980 USD NYSE -0,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    Fed : le FOMC est profondément divisé, une baisse reste probable
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 04.12.2025 17:51 

    Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de ... Lire la suite

  • Une infirmière s'apprête à administrer une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )
    Aux Etats-Unis, la vaccination des nouveaux-nés contre l'hépatite B sur la sellette
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Des experts nommés par le ministre de la Santé vaccinosceptique de Donald Trump Robert Kennedy Jr. se prononcent jeudi sur la vaccination contre l'hépatite B, qu'ils pourraient cesser de recommander à l'ensemble des nouveaux-nés contre l'avis de nombreux médecins. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève d'un site bombardé par l'armée israélienne au sud de Jbaa, au Liban, le 4 décembre 2025 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )
    Nouveaux bombardements israéliens au Liban, malgré les discussions de la veille
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:45 

    Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban, disant viser des sites du Hezbollah pro-iranien qu'elle accuse de se réarmer, au lendemain des premières discussions directes depuis plusieurs décennies entre des représentants des deux pays. L'armée israélienne, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank