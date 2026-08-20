Deere en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

20 août - ** L'action Deere DE.N progresse d'environ 7,5% à 624 dollarsen début de séance

** Le constructeur de tracteurs relève la borne inférieure de sa fourchette de prévisions de bénéfice net pour 2026 , misant sur une amélioration de la demande pour ses petits tracteurs et ses engins de chantier

** Il table désormais sur un bénéfice net de 4,75 milliards à 5 milliards de dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 4,5 milliards à 5 milliards de dollars

** Affiche un BPA de 5,10 dollars au troisième trimestre, supérieur à l’estimation de 4,70 dollars

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre d'environ 11 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 10,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

**En tenant compte de l'évolution de la séance,l'action affiche une hausse d'environ 34% depuis le début de l'année