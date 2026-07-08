 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deere conclut un accord à l'amiable avec la FTC américaine et plusieurs États concernant les restrictions en matière de réparation de matériel
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Deere DE.N a accepté mercredi de conclure un accord à l'amiable dans le cadre d'une action en justice intentée par la Commission fédérale du commerce (FTC) et cinq États américains, qui accusaient le fabricant de matériel agricole d'obliger illégalement les agriculteurs à recourir à son réseau de concessionnaires agréés pour les réparations, plutôt que de faire appel à des prestataires de services indépendants ou d'effectuer eux-mêmes les travaux.

* L'accord oblige Deere à mettre à la disposition des agriculteurs et des prestataires indépendants, pendant dix ans, les mêmes ressources de diagnostic des machines et autres ressources de réparation que celles dont disposent les concessionnaires agréés, ainsi qu'à leur donner accès aux nouvelles ressources de réparation dès que plus de 50 % des concessionnaires agréés y auront accès.

* Deere donnera également pour instruction à ses concessionnaires agréés de fournir ces ressources aux agriculteurs et aux prestataires indépendants qui en font la demande. L’entreprise versera 1 million de dollars pour couvrir les frais de justice et les dépens des États.

* L’entreprise, dont le siège se trouve à Moline, dans l’Illinois, n’a ni admis ni nié avoir commis des infractions dans le cadre de l’accord conclu avec la FTC, l’Illinois, l’Arizona, le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin.

* Cet accord doit être approuvé par le juge fédéral de district Iain Johnston, à Rockford, dans l’Illinois. En avril, Deere avait accepté de verser 99 millions de dollars pour régler un recours collectif privé lié à cette affaire.

* Dans un communiqué, Deere a déclaré que cet accord réaffirmait son engagement de longue date en faveur d’un accès élargi pour les clients, d’une plus grande transparence et d’une plus grande flexibilité en matière de réparations.

* La procédure judiciaire a été engagée le 15 janvier 2025, dans le cadre d’une série de mesures prises par l’administration de l’ancien président américain Joe Biden pour lutter contre des pratiques anticoncurrentielles présumées dans le secteur agricole.

* Selon la FTC, Deere s’est illégalement arrogé un pouvoir de monopole sur les réparations de son matériel agricole, ce qui a entraîné des retards dans les prestations de service, une hausse des prix ainsi que des bénéfices plus importants.

* La FTC a déclaré que l’accord conclu avec Deere reflétait l’engagement de la commission à réduire les coûts pour les agriculteurs américains et les consommateurs qui achètent ses produits.

* “L’accord conclu aujourd’hui permet aux agriculteurs de faire ce qu’ils font depuis des générations — réparer eux-mêmes leurs tracteurs et autres matériels agricoles — sans avoir à payer un concessionnaire John Deere agréé pour le faire”, a déclaré Daniel Guarnera, directeur du bureau de la concurrence de la FTC.

* Dans un communiqué séparé, le président de la FTC, Andrew Ferguson, a souligné que la concurrence dans le secteur agricole est essentielle au mode de vie américain, et que les agriculteurs ont joué un rôle central dans l’élaboration des premières lois antitrust américaines. “Il est donc tout à fait juste que cet accord protège ceux que l’ancien président Thomas Jefferson a désignés comme les citoyens les plus précieux et les plus vertueux de la nation”, a-t-il déclaré.

Valeurs associées

DEERE & CO
596,490 USD NYSE -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Graham Platner, candidat au Sénat pour l'Etat du Maine, prend la parole lors d'un meeting électoral à Portland, dans le Maine, le 17 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Accusé de viol, un important candidat démocrate renonce à la course au Sénat américain
    information fournie par AFP 09.07.2026 03:29 

    Le démocrate américain Graham Platner a annoncé mercredi renoncer à briguer un siège au Sénat après des accusations de viol, qu'il dément, mais qui ont entraîné de nombreux appels à se retirer de cette course cruciale pour la majorité au Congrès. "Nous suspendons ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, le 8 juillet 2026 en Turquie ( AFP / SAUL LOEB )
    Sommet de l'Otan: Trump oublie la colère, joue l'unité avec les alliés
    information fournie par AFP 09.07.2026 02:23 

    "Beaucoup d'amour dans la pièce", selon Donald Trump: les alliés de l'Otan ont affiché leur unité mercredi à Ankara, à l'issue d'un sommet au cours duquel le président américain a alterné virulentes attaques et un ton extraordinairement conciliant. Dans leur déclaration ... Lire la suite

  • Des personnes en deuil portent le cercueil d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien, au mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 8 juillet 2026 ( AFP / Hussein FALEH )
    L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:48 

    L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent. Tué le 28 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,84 -0,81%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Or
4 062 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,14263 +0,07%
2CRSI
32,42 -10,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank