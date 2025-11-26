Deere chute en raison d'une baisse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 26

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements agricoles Deere & Co DE.N chutent de près de 2,4 % à environ 486 $ avant le marché

** Les prévisions de Deere pour l'exercice 26 sont inférieures aux prévisions des analystes, sous la pression des tarifs douaniers et des marges plus faibles des gros tracteurs

** Le bénéfice net de l'exercice devrait se situer entre 4,00 et 4,75 milliards de dollars, contre une estimation de 5,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Baisse des bénéfices au 4ème trimestre, en raison d'une faible demande pour ses tracteurs et ses moissonneuses-batteuses

** Bénéfice net de 1,06 milliard de dollars (3,93 $/action) au quatrième trimestre, contre 1,24 milliard de dollars (4,55 $/action) il y a un an

** La société affiche un chiffre d'affaires de 12,39 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 9,85 milliards de dollars

** Quatorze des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et une à "vendre"; leur estimation médiane est de 517,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 17,6 % depuis le début de l'année