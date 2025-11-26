 Aller au contenu principal
Deere : baisse du bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements agricoles Deere & Co DE.N chutent de près de 4,8 % à environ 471 $ avant le marché

** DE annonce un bénéfice plus faible au 4ème trimestre, pénalisé par une faible demande pour ses tracteurs et ses moissonneuses-batteuses

** Le bénéfice net du 4ème trimestre s'élève à 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, en baisse par rapport à 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, l'année précédente

** La société affiche un chiffre d'affaires de 12,39 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 9,85 milliards de dollars - selon les données de LSEG

** Quatorze des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et une à "vendre"; leur estimation médiane est de 517,5 $; selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 17,6 % depuis le début de l'année

