DeepSeek recrute un spécialiste des fusions-acquisitions au poste de directeur financier en vue d'une éventuelle introduction en bourse

Le logo de la société d'intelligence artificielle chinoise Deepseek. (Crédits: Adobe Stock)

DeepSeek prévoit d'embaucher Yan Wentao, associé de la société de capital-risque GL Ventures, au poste de directeur financier, ont indiqué deux personnes proches du dossier, alors que la start-up chinoise spécialisée dans l'IA se prépare à une éventuelle introduction en bourse.

Reuters a rapporté la semaine dernière que DeepSeek, basée à Hangzhou, avait engagé la société de courtage chinoise CITIC Securities afin de préparer une éventuelle cotation sur le STAR Market de Shanghai, un marché dédié aux technologies.

Un directeur financier joue généralement un rôle central dans la gestion des relations avec les investisseurs, des contrôles financiers, de l'allocation des capitaux et des processus de divulgation requis pour une introduction en bourse.

La nomination de M. Yan, qui possède une expérience dans la conclusion d'accords, à ce poste constituerait une étape importante dans la transformation de DeepSeek, qui passerait d'un laboratoire axé sur la recherche et financé par le fonds spéculatif de son fondateur à une structure d'entreprise plus conventionnelle.

Les sources ayant évoqué cette nomination envisagée n'ont pas pu être identifiées, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet.

GL Ventures est la branche de capital-risque de Hillhouse Investment, une société d'investissement fondée par l'investisseur d'origine chinoise Zhang Lei, qui se concentre sur des secteurs tels que la technologie, la biotechnologie et les industries de consommation. Hillhouse n'est pas un investisseur de DeepSeek.

DeepSeek et Hillhouse n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. M. Yan n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour commenter cette information.

M. Yan est né en 1991, selon la publication chinoise spécialisée dans le capital-risque Zero2IPO, qui cite parmi ses investissements phares MiniMax 0100.HK , développeur d'IA et concurrent de DeepSeek.

Deepseek lève des fonds et investit dans les talents

Alors que la course mondiale pour dominer le secteur de l'IA s'accélère, DeepSeek mène actuellement une levée de fonds dont la valorisation s'élève à environ 500 milliards de yuans (74 milliards de dollars), a rapporté Reuters en juillet.

En juin, l'entreprise a levé environ 7,4 milliards de dollars pour une valorisation post-financement supérieure à 50 milliards de dollars.

Elle a également augmenté ses dépenses en matière d'infrastructures informatiques, de développement de puces et de recrutement de talents.

Au début de l'année dernière, l'entreprise a fait la une de l'actualité mondiale en lançant des modèles d'IA à bas coût, ce qui a suscité le scepticisme des investisseurs quant aux affirmations des États-Unis selon lesquelles la mise en place de systèmes d'IA avancés nécessitait des dépenses colossales.

Elle est contrôlée par son fondateur, Liang, qui a financé la start-up via son fonds spéculatif quantitatif High-Flyer depuis sa création en 2023 jusqu'au début de cette année, date à laquelle elle a commencé à rechercher des financements externes.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))