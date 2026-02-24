DeepSeek a entraîné son modèle d'IA sur une puce Nvidia malgré les restrictions américaines

par Steve Holland et Alexandra Alper

Le nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) de la start-up chinoise DeepSeek a été entraîné sur la puce Blackwell du groupe américain Nvidia NVDA.O malgré les restrictions de Washington, a déclaré lundi à Reuters un haut responsable de l'administration Trump.

L'entraînement du dernier modèle d'IA de DeepSeek, qui devrait être lancé dès la semaine prochaine, sur la puce d'IA Blackwell, la plus avancée de Nvidia, pourrait constituer une violation des contrôles à l'exportation américains.

Selon le responsable, Washington estime que DeepSeek supprimera les indicateurs techniques qui pourraient révéler l'utilisation de puces IA américaines dans son nouveau modèle. Il ajoute que les puces Blackwell sont probablement regroupées dans son centre de données en Mongolie intérieure, une région autonome de Chine.

Le responsable a refusé de préciser comment le gouvernement américain avait obtenu l'information de l'usage de puces Blackwell par DeepSeek et comment l'entreprise s'était procuré ces puces.

"Nous n'expédions pas de Blackwell en Chine", a-t-il insisté.

Nvidia a refusé de commenter. Le département du Commerce et DeepSeek n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin s'opposait à "l'établissement de lignes idéologiques, à l'extension excessive du concept de sécurité nationale, à l'utilisation extensive des contrôles à l'exportation et à la politisation des questions économiques, commerciales et technologiques".

Interrogé mardi sur les informations obtenues par Reuters, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Pékin n'était pas au courant des circonstances et que la Chine avait déjà clarifié à plusieurs reprises sa position sur le traitement par Washington des exportations américaines de puces vers la Chine.

La confirmation des informations de Reuters par le gouvernement américain concernant l'obtention de puces Nvidia par DeepSeek pourrait diviser davantage l'administration américaine, qui peine à déterminer où fixer la limite de l'accès de la Chine aux joyaux de la couronne des puces semi-conductrices américaines pour l'IA.

David Sacks, responsable de l'IA à la Maison blanche, et Jensen Huang, directeur général de Nvidia, affirment que l'exportation de puces IA avancées vers la Chine décourage les concurrents chinois de redoubler d'efforts pour rattraper les groupes américains dans le domaine de l'IA.

Mais certains craignent que les puces puissent facilement être détournées de leur usage commercial pour aider à renforcer l'armée chinoise et menacer la domination américaine dans le domaine de l'IA.

"Cela montre pourquoi l'exportation de puces IA vers la Chine est si dangereuse", a jugé Chris McGuire, ancien responsable américain du Conseil national de sécurité dans l'administration Biden.

"Étant donné que les principales entreprises chinoises spécialisées dans l'IA violent ouvertement les contrôles à l'exportation américains, nous ne pouvons évidemment pas nous attendre à ce qu'elles se conforment aux conditions imposées par les États-Unis qui leur interdiraient d'utiliser des puces pour soutenir l'armée chinoise", a-t-il ajouté.

PRÉOCCUPATIONS DES ÉTATS-UNIS

Les contrôles à l'exportation américains, supervisés par le département du Commerce, interdisent actuellement les expéditions de puces Blackwell vers la Chine.

En août, le président américain Donald Trump a ouvert la porte à la vente par Nvidia d'une version réduite de Blackwell en Chine. Le président américain a ensuite fait marche arrière, suggérant que les puces les plus avancées de l'entreprise devraient être réservées aux entreprises américaines et tenues à l'écart de la Chine.

Sa décision prise en décembre d'autoriser les entreprises chinoises à acheter les deuxièmes puces les plus avancées de Nvidia, connues sous le nom de H200, a suscité de vives critiques bien que les expéditions de ces puces restent bloquées en raison des garde-fous intégrés dans les autorisations.

"La dépendance des entreprises chinoises d'IA à l'égard des Blackwell de contrebande souligne leur énorme déficit en puces d'IA produites localement et explique pourquoi l'autorisation des puces H200 représenterait une bouée de sauvetage", a déclaré Saif Khan, qui a occupé le poste de directeur de la technologie et de la sécurité nationale au Conseil national de sécurité de la Maison blanche sous l'ancien président Joe Biden.

Le responsable qui a révélé à Reuters que le prochain modèle d'IA de DeepSeek était entraîné sur des puces Blackwell a refusé de commenter l'impact que ces informations pourraient avoir sur la décision américaine d'autoriser ou non DeepSeek à acheter des H200.

Le modèle qu'ils ont aidé à former s'appuyait probablement sur la "distillation" de modèles créés par des entreprises américaines de pointe dans le domaine de l'IA, notamment Anthropic, Google, OpenAI et xAI, ce qui fait écho aux allégations formulées par OpenAI et Anthropic, a ajouté le responsable.

La technique connue sous le nom de distillation consiste à faire évaluer la qualité des réponses fournies par un modèle plus récent par un modèle d'IA plus ancien, plus établi et plus puissant, transférant ainsi efficacement les connaissances acquises par le modèle plus ancien.

Basée à Hangzhou, la société DeepSeek a secoué les marchés au début de l'année dernière avec une série de modèles d'IA rivalisant avec certains des meilleurs produits américains. Cela avait alimenté les craintes de Washington que la Chine puisse rattraper son retard dans la course à l'IA malgré les restrictions.

Le média en ligne The Information avait précédemment rapporté que DeepSeek avait introduit clandestinement des puces en Chine pour former son prochain modèle.

(Rédigé par Steve Holland et Alexandra Alper ; avec la contribution de Liz Lee ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)