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Deep Fission avance sur son projet de pipeline pouvant atteindre 18,5 GW et vise un lancement en 2027
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Deep Fission, développeur de réacteurs nucléaires FISN.O , en hausse de 2,1% à 12,7 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un carnet de commandes potentiel pouvant atteindre 18,5 gigawatts, sur la base de lettres d’intention non contraignantes (LOIs)

** La société vise une mise en service commerciale en 2027-2028

** La société indique qu’elle prévoit de déposer une demande de licence d’exploitation auprès de la NRC américaine au premier semestre 2027

** La société indique qu’elle poursuit un projet de réacteur au Kansas et qu’elle a foré un puits d’exploration à environ 6 000 pieds

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