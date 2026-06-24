Deep Fission avance sur son projet de pipeline pouvant atteindre 18,5 GW et vise un lancement en 2027

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24 juin - ** Deep Fission, développeur de réacteurs nucléaires FISN.O , en hausse de 2,1% à 12,7 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un carnet de commandes potentiel pouvant atteindre 18,5 gigawatts, sur la base de lettres d’intention non contraignantes (LOIs)

** La société vise une mise en service commerciale en 2027-2028

** La société indique qu’elle prévoit de déposer une demande de licence d’exploitation auprès de la NRC américaine au premier semestre 2027

** La société indique qu’elle poursuit un projet de réacteur au Kansas et qu’elle a foré un puits d’exploration à environ 6 000 pieds