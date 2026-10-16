DECLARATION D’APPEL DU MINISTERE PUBLIC RELATIVE AU JUGEMENT DE CESSION D’INTEGRAGEN

Woippy, le 16 octobre 2026 à 17h15 - ABL Texcell Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) informe ses actionnaires et l’ensemble des parties prenantes avoir pris connaissance de la déclaration d’appel formée par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes du 9 octobre 2026 ayant retenu l’offre d’ABL Diagnostics pour la reprise des actifs et activités d’IntegraGen.



Cet appel a un effet suspensif. Dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, IntegraGen demeure placée de nouveau sous le régime du redressement judiciaire.



ABL Texcell Diagnostics prend acte de cette situation et reste pleinement mobilisée dans le cadre de la procédure en cours. La Société demeure convaincue de la pertinence industrielle, scientifique et sociale de son projet de reprise et tiendra le marché informé de toute évolution significative.