 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 16/10/2026 à 17:52

Ajouter Boursorama à vos sources

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile.

Francfort a gagné 0,95 %, Milan 0,93 %, Londres 0,38 % et Paris 0,28 %. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a pris 0,72 % sur la séance et 2,09 % sur l'ensemble de la semaine.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 956,7 +0,28%
EUTELSAT
1,766 +17,11%
Pétrole Brent
109,02 +3,15%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank