Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile.

Francfort a gagné 0,95 %, Milan 0,93 %, Londres 0,38 % et Paris 0,28 %. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a pris 0,72 % sur la séance et 2,09 % sur l'ensemble de la semaine.

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