Deckers Outdoors revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deckers Outdoor DECK.N a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses chaussures de sport et ses bottes, y compris les chaussures de course Hoka.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 5,35 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 6,80 et 6,85 dollars, contre 6,30 à 6,39 dollars précédemment.