 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deckers Outdoors revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deckers Outdoor DECK.N a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses chaussures de sport et ses bottes, y compris les chaussures de course Hoka.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 5,35 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 6,80 et 6,85 dollars, contre 6,30 à 6,39 dollars précédemment.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
99,920 USD NYSE +2,41%
NIKE -B-
62,575 USD NYSE +0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street plombée par la chute de Microsoft
    information fournie par AFP 29.01.2026 22:28 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi, lestée par la chute de Microsoft , poids lourd technologique dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par la place américaine. Le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,11% mais l'indice ... Lire la suite

  • Des affiches et des tracts de la députée Sophia Chikiro, ucandidate LFI à la mairie de Paris, lors du lancement de sa campagne pour les municipales, le 14 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Municipales à Paris: des élus écologistes rejoignent Sophia Chikirou
    information fournie par AFP 29.01.2026 22:27 

    Les conseillers de Paris écologistes Jérôme Gleizes et Emile Meunier ont annoncé jeudi rejoindre Sophia Chikirou, candidate LFI à la mairie de Paris, marquant leur rupture avec la ligne de leur parti, qui a choisi de s'allier dès le premier tour avec les socialistes. ... Lire la suite

  • Dans le centre de Téhéran le 28 janvier 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran menace de frapper les bases militaires et porte-avions américains en cas d'attaque
    information fournie par AFP 29.01.2026 21:57 

    L'Iran a promis jeudi de frapper "instantanément" les bases et porte-avions américains en cas d'attaque des Etats-Unis, qui font toujours peser la menace d'une intervention militaire, l'ONU appelant de son côté au dialogue pour éviter une crise aux "conséquences ... Lire la suite

  • Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en hausse sur le dernier trimestre 2025 et sur un an ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en hausse en 2025
    information fournie par AFP 29.01.2026 21:46 

    Une hausse du chômage en signe d'un retournement de tendance au-delà de changements de paramètres: le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité inscrits à France Travail a augmenté de 2,6% au quatrième trimestre 2025 par rapport au troisième et de 6,8% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank