Deckers Outdoor consolide après son sommet de janvier 2025
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:54

(Zonebourse.com) - Un titre en équilibre instable

Sur un mois, l'action Deckers Outdoor affiche une progression notable de 12,2%. Mais le tableau d'ensemble reste lourd : le titre recule encore de 43,8% depuis le début de l'année et de 23,1% sur un an. Le graphique met en évidence un retournement marqué en janvier 2025, qui continue de peser sur la tendance générale.

Des signaux techniques mitigés

Les cours évoluent actuellement au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, ce qui soutient un biais haussier à court terme. La dynamique, en revanche, demeure neutre, traduisant un équilibre fragile entre acheteurs et vendeurs.

D'un sommet éclatant à une correction profonde

L'analyse fractale révèle un point bas à 80,67 USD en octobre 2023, suivi d'une envolée jusqu'à un sommet majeur à 223,98 USD en janvier 2025. Ce pic a marqué le début d'une phase baissière, avec des creux successifs en février à 169,02 USD puis 153,51 USD. La correction s'est prolongée jusqu'à un plancher de 96,10 USD en mai 2025, avant un rebond ramenant le titre à 125,45 USD début septembre.

Un scénario de consolidation à surveiller

Le support clé se situe à 110,91 USD, tandis qu'une résistance significative barre la route à 129,37 USD. Notre lecture privilégie pour l'instant une consolidation au-dessus du support, avec un potentiel de reprise seulement en cas de franchissement confirmé de la résistance. Une rupture sous 110,91 USD rouvrirait au contraire la voie vers les points bas de mai.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
114,120 USD NYSE -1,13%
