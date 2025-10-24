Deckers Outdoor annonce un chiffre d'affaires annuel faible en raison des troubles tarifaires qui pèsent sur la demande américaine ; les actions chutent

Traduction automatisée par Reuters

Le directeur général s'attend à ce que les consommateurs soient prudents en raison des tarifs douaniers et des hausses de prix au cours du second semestre de l'exercice 2026

Deckers s'attend maintenant à ce que l'impact des tarifs douaniers soit d'environ 150 millions de dollars

Les actions chutent de 12 % après les heures d'ouverture

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Anuja Bharat Mistry

Deckers Outdoor DECK.N a prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations de Wall Street jeudi et a averti que les tarifs douaniers nuiraient davantage à la demande pour ses baskets Hoka et ses bottes UGG aux États-Unis, ce qui a fait chuter ses actions de 12% après les heures d'ouverture.

Les politiques commerciales de l'administration Trump ont poussé les Américains soucieux de leur budget à renoncer aux achats non essentiels, ce qui pose encore plus de difficultés aux entreprises telles que Deckers pour prédire l'impact sur l'environnement des consommateurs et le comportement d'achat en raison de la montée de l'incertitude macroéconomique.

"Pour le second semestre, nous prévoyons un consommateur plus prudent, car l'impact des droits de douane et des augmentations de prix se fera sentir ici aux États-Unis", a déclaré Stefano Caroti, directeur général de Deckers, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La société, qui avait abandonné ses prévisions annuelles en mai, a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que l'impact non atténué des droits de douane sur l'exercice en cours soit d'environ 150 millions de dollars, ce qui est inférieur à ses prévisions antérieures de 185 millions de dollars.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 20 % sur les importations vietnamiennes et de 40 % sur les marchandises réacheminées via le Viêt Nam. Les importations chinoises sont frappées d'un droit de douane de 30 %, qui pourrait passer à 130 % en vertu de la hausse proposée par Trump, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre.

Bien que Deckers s'approvisionne en Chine pour moins de 5 % de ses produits, sa forte dépendance à l'égard de la fabrication au Viêt Nam continue de susciter des inquiétudes.

À l'instar de ses homologues du secteur, Deckers a procédé à des hausses de prix sélectives en juillet et a déclaré qu'elle augmenterait progressivement les prix de ses produits tout au long de l'année fiscale afin de protéger ses marges de la hausse des coûts liés aux droits de douane.

Les ventes nettes nationales de Deckers ont baissé de 1,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, après avoir augmenté de 14,2 % il y a un an.

La société s'attend maintenant à ce que ses ventes annuelles s'élèvent à environ 5,35 milliards de dollars, contre des estimations de 5,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Bien que les prévisions de ventes de Deckers soient décevantes, elles pourraient refléter une abondance de prudence à l'approche d'une saison des fêtes qui s'annonce difficile", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

Toutefois, le fabricant de chaussures a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre grâce à la demande soutenue de ses marques Hoka et UGG dans les circuits de vente en gros et sur les marchés internationaux.

Son chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars au deuxième trimestre a également dépassé les estimations de 1,42 milliard de dollars et il a réalisé un bénéfice de 1,82 dollar par action, supérieur aux estimations de 1,58 dollar par action.