Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde

La BCE devrait maintenir ses taux à 2%, mais Christine Lagarde s'avance vers l'une de ses conférences de presse les plus délicates depuis 2022. Entre la remontée des prix du gaz, la vulnérabilité énergétique de la zone euro et des marges budgétaires désormais étroites, la présidente devra expliquer comment la BCE entend contenir les anticipations d'inflation sans étouffer une croissance déjà fragilisée. Alors que les marchés n'excluent plus un possible retour des hausses de taux en 2026, chaque mot de Lagarde sera scruté pour éclairer une trajectoire monétaire redevenue profondément incertaine.
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