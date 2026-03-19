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OpenAI acquiert Astral pour renforcer son assistant de programmation Codex
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:29

OpenAI a annoncé l'acquisition de la start-up Astral, spécialisée dans les outils open source pour développeurs, afin de renforcer son assistant de programmation Codex. Les équipes d'Astral rejoindront le groupe pour contribuer au développement de cette solution, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des outils de codage basés sur l'intelligence artificielle. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été rendues publiques.

Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique de forte adoption des assistants de programmation dopés à l'IA. OpenAI indique que Codex compte désormais plus de 2 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, avec un nombre d'utilisateurs multiplié par trois depuis le début de l'année. L'entreprise cherche ainsi à renforcer sa position face à des concurrents comme Anthropic et Cursor.

L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et s'inscrit dans une stratégie plus large d'acquisitions. OpenAI a récemment multiplié les rachats, notamment ceux de la start-up io pour 6,4 milliards de dollars, de Promptfoo dans la cybersécurité et de Torch dans la santé. Le recrutement d'Albert Lee, ancien de Google, pour piloter la stratégie de développement externe confirme cette volonté d'expansion.

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