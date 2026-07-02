Décarbonation : 18 valeurs encore bien orientées

eoliennes dans un champ (Crédits: Unsplash - Luca Bravo)

Le thème de la décarbonation des sources d'énergie primaires continue d'offrir des perspectives intéressantes à moyen et long terme.

Les pays européens occupent une position avancée dans ce domaine, notamment les pays nordiques, la Suisse, l'Allemagne, la France ou encore les Pays-Bas, selon le classement 2026 du World Economic Forum repris par le FMI.

Source : Equity GPS

Les grands investisseurs institutionnels mondiaux (fonds de pensions, fonds souverains, assureurs, etc…) sont souvent sensibles à ce thème compte tenu de la duration élevée de leurs investissements, et de leurs besoins de recherche de consensus dans leur gouvernance.

Compte tenu de l'avance des pays européens en la matière (dont la France, à signaler parmi les premiers classés) les grands institutionnels mondiaux ont naturellement tendance, même s'ils ne sont pas eux-mêmes européens, à faire crédit aux valeurs européennes de la thématique de posséder des potentiels de croissance à long terme confortés par leurs éventuelles positions de leadership au niveau international, ainsi que par une forme de visibilité sur leurs marchés domestiques.

Pour leur part, les vents de face actuels subis par la thématique au niveau fédéral aux USA ne sont pas totalement extrapolables à la réalité du terrain dans de nombreux Etats, entreprises et fonds de pensions US, toujours sensibles au sujet, notamment pour les valeurs ayant fait leurs preuves en matière d'innovation et de croissance rentable. Ainsi les exemples de développement spectaculaire du solaire et de l'éolien au Texas (Etat par ailleurs généralement très républicain) ou le succès de Tesla dans l'automobile et d'autres segments de la chaîne d'approvisionnement électrique illustrent le pragmatisme et le sens de l'innovation de nombre des agents économiques américains.

On peut observer dans les trois visuels synthétiques ci-après :

- La position sur la Carte EQUITY GPS des valeurs mondiales et européennes sensibles au thème, que ce soit via leur politique ambitieuse de sourcing et de gestion interne, ou via leur contribution active aux segments de marché concernés. On peut observer que beaucoup paraissent relativement chères à ce jour, ais qu'il en existe encore qui paraissent attractivement valorisées et dont les perspectives sont favorables

- Les meilleurs ratings EQUITY GPS dans le monde de la thématique ainsi que leur potentiel de performance.

Source : Equity GPS

Source : Equity GPS

A ce jour, 18 valeurs appartenant au thème décarbonation affichent des ratings dans le quartile « très élevé » compris entre 7,5/10 et 10/10, dont 8 européennes. Dans le passé, les performances ultérieures moyennes de ces valeurs ont été de +7% à 3 mois (non annualisés) après que leurs ratings ont été observé dans le premier quartile de ratings (entre 7,5/10 et 10). C'est plus que la performance ultérieure moyenne 3 mois observée après des ratings dans le 2ème quartile (+4%), et que celles observées après des ratings dans le 3ème ou 4ème quartile (+0% et -7%) :