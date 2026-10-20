Début précoce de la saison grippale aux États-Unis : la souche actuelle pourrait indiquer un risque pour les plus jeunes ; les médecins recommandent vivement la vaccination

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* Selon les scientifiques, une nouvelle mutation pourrait réduire la protection des personnes plus jeunes

* Seuls 58 millions d'adultes américains se sont fait vacciner contre la grippe la saison dernière, contre 75 millions en 2019-2020

* Le taux de tests positifs à la grippe sur la côte ouest atteint 10,7%, contre 0,5% à la même période l'année dernière

par Michael Erman et Julie Steenhuysen

Les médecins exhortent les Américains âgés de 6 mois et plus à se faire vacciner contre la grippe après une hausse précoce et inhabituelle du nombre de cas sur la côte Ouest, que les virologues s'efforcent encore de comprendre.

Cela pourrait être dû à la souche elle-même. La souche grippale prédominante cette année est le H1N1, qui a provoqué la pandémie de grippe porcine de 2009 et qui fait désormais partie intégrante du vaccin antigrippal. Mais la version de ce virus présente cette année une nouvelle mutation appelée G155E.

Selon les scientifiques, les personnes ayant déjà été exposées au H1N1, que ce soit par infection ou par vaccination, ne bénéficieraient que d’une protection résiduelle contre les anciennes souches.

“Ce qui inquiète un peu, c’est que la souche H1N1 de cette année n’a pas encore été rencontrée par beaucoup de jeunes, et qu’elle pourrait donc s’avérer plus grave chez eux”, a déclaré le Dr Jennifer Duchon, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Mount Sinai de New York, ajoutant que son établissement avait commencé à recenser quelques cas de grippe.

Les vaccins antigrippaux pour la saison 2026-2027, approuvés par la FDA en août, ciblent le virus H1N1, le virus H3N2 — souche dominante lors de la dernière saison grippale — et un virus de la grippe B.

Si la plupart des enfants se rétablissent, la grippe peut être mortelle, en particulier pour les tout-petits et les personnes présentant des pathologies sous-jacentes.

La promotion de la vaccination contre la grippe a été réduite sous l’égide du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., un militant anti-vaccins de longue date qui a orchestré une refonte des calendriers vaccinaux infantiles en vigueur depuis longtemps .

L’Association médicale américaine recommande la vaccination pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus.

L’efficacité du vaccin varie en fonction de la pertinence de son adaptation, plusieurs mois à l’avance, aux souches grippales en circulation. Au cours des dix dernières années, son efficacité pour réduire les hospitalisations et les décès liés à la grippe s’est située entre 30% et 60%. L’année dernière, on estime que 32 millions d’Américains ont contracté la grippe, 390.000 ont été hospitalisés et 24.000 sont décédés.

Scott Hensley, microbiologiste à l’université de Pennsylvanie, a déclaré que deux des trois composants du vaccin de cette année semblaient très bien adaptés aux souches grippales en circulation.

Toutefois, la mutation du virus H1N1 pourrait affecter les anticorps chez les personnes jeunes, et alors que la saison grippale bat son plein, “il est probablement judicieux de se faire vacciner tôt”, a déclaré M. Hensley par e-mail.

CHANGEMENTS GÉOGRAPHIQUES

En général, les cas de grippe apparaissent d’abord dans les États du sud avant de se propager vers le nord. Cette année, elle arrive par l’ouest, a expliqué Caitlin Rivers, épidémiologiste à Johns Hopkins qui suit l’évolution des agents pathogènes dans une lettre d’information hebdomadaire intitulée “Force of Infection”.

“Je ne vois pas de raison évidente à cela”, a déclaré Mme Rivers.

Comme l’année dernière a été dominée par le virus H3N2, il pourrait y avoir un “déficit immunologique”, car l’immunité contre le virus H1N1 n’est plus aussi récente. Ou bien, cela pourrait être dû à la nouvelle mutation, a-t-elle ajouté.

Jeanne Marrazzo, directrice générale de l’Infectious Diseases Society of America, a indiqué que des études portant sur les anticorps de personnes ayant été exposées à la grippe l’année dernière ont révélé que ceux-ci ne reconnaissaient pas cette nouvelle mutation. Cela était particulièrement vrai pour les anticorps des adolescents et des jeunes adultes.

Mme Marrazzo a précisé que ces études à petite échelle devaient être prises en compte, mais qu’elles ne constituaient pas une raison de s’alarmer.

BAISSE DES VACCINATIONS, HAUSSE DES CAS DE GRIPPE

Selon le cabinet de données IQVIA, quelque 58 millions d’adultes américains se sont fait vacciner contre la grippe la saison dernière, soit une baisse de plus de 20% par rapport aux près de 75 millions enregistrés lors de la saison 2019-2020, dernière saison avant que la pandémie de COVID-19 ne modifie les habitudes de vaccination aux États-Unis.

Environ la moitié des enfants américains ont été vaccinés contre la grippe l’année dernière, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), contre plus de 60% en 2019-2020.

Les vaccins antigrippaux classiques sont fabriqués par GSK

GSK.L , Sanofi SASY.PA et la division Seqirus de CSL

CSL.AX . AstraZeneca AZN.L propose un vaccin sous forme de spray nasal appelé FluMist. Un nouveau vaccin à ARNm de Moderna

MRNA.O est également disponible.

Les fabricants de vaccins indiquent que la demande est comparable à celle de l’année dernière. Deux pharmaciens ont déclaré à Reuters que les taux de vaccination n’avaient pas augmenté de manière significative.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont levé leur recommandation de vaccination pour la plupart des enfants au début de l’année 2025, une décision que la justice a suspendue.

Selon la presse, les CDC ont également suspendu leur campagne publicitaire visant à promouvoir la vaccination contre la grippe en 2025.

Paul Offit, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital des enfants de Philadelphie, estime que les taux de vaccination ont été affectés par la décision du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) de réduire la promotion de la vaccination contre la grippe, ainsi que par les déclarations de Kennedy lui-même.

“Il a fait tout ce qu’il pouvait pour décourager la vaccination contre la grippe”, a déclaré M. Offit.

Interrogée sur les messages de santé publique concernant la vaccination contre la grippe cette saison, la porte-parole du HHS, Emily Hilliard, a renvoyé au “Kit de ressources sur la saison des maladies respiratoires” du CDC, disponible sur le site web de l’agence. Ce document indique que la vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir les formes graves de la maladie.

L’activité grippale est faible, mais elle est en hausse depuis fin août, selon les données du CDC.

Les tests positifs signalés au CDC par les laboratoires cliniques la semaine dernière ont atteint 5%, soit leur plus haut niveau depuis dix ans pour cette période de l’année. Sur la côte Ouest, ce chiffre s’élevait à 10,7%, contre 0,5% un an plus tôt. Au pic de la grippe, les taux avoisinent les 30%.

Les chiffres sont également élevés dans huit États du Sud, dont la Floride et la Caroline du Sud, selon Mme Rivers, de l’université Johns Hopkins.