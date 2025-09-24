Début du procès d'Amazon sur les allégations de la FTC selon lesquelles l'entreprise aurait dupé ses abonnés Prime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FTC allègue que les pratiques d'Amazon en matière d'inscription à Prime sont contraires à la loi sur la protection des consommateurs

*

Amazon nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que les conditions d'utilisation de Prime ont été clairement communiquées

*

L'affaire de la FTC s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne bipartisane de répression des pratiques technologiques trompeuses

(Les commentaires des déclarations d'ouverture du procès et du premier témoin ont été ajoutés tout au long de l'affaire) par Dan Catchpole et Jody Godoy

Amazon savait que des millions de clients s'inscrivaient involontairement au programme Prime, mais ne les a pas empêchés de le faire parce que cela aurait nui à ses revenus, ont soutenu mardi les avocats de la Commission fédérale du commerce des États-Unis lors de l'ouverture d'un procès antitrust.

Le procès civil contre Amazon AMZN.O et trois de ses dirigeants est un test clé de la position sévère de la FTC à l'égard de la technologie et pourrait obliger l'entreprise à payer des dommages et intérêts d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, ainsi que des amendes allant jusqu'à 53 000 dollars par infraction. Elle pourrait également ternir l'image d'une entreprise qui se décrit comme obsédée par la volonté de faciliter la vie de ses clients.

Amazon savait comment simplifier les processus d'inscription et d'annulation de l'adhésion à Prime, mais a choisi de ne pas le faire, "parce que pour Amazon, rien ne compte plus dans Prime que le nombre de membres, que ces membres le veuillent ou non", a déclaré Jonathan Cohen, avocat de la FTC, aux jurés lors des déclarations liminaires.

"Plus de membres, plus d'argent", a-t-il répété à plusieurs reprises en exposant les arguments du gouvernement dans le palais de justice fédéral, à quelques pas du siège de la société basée à Seattle.

L'avocat d'Amazon, Moez Kaba, a nié toute faute de la part de l'entreprise ou de ses dirigeants, affirmant que les conditions de Prime étaient clairement divulguées et qu'il était facile d'annuler l'abonnement.

Kaba a accusé la FTC d'avoir sélectionné ou surestimé les preuves pour dépeindre les défendeurs comme dupant sans état d'âme les clients pour qu'ils s'inscrivent à l'abonnement qui se renouvelle automatiquement.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une campagne bipartisane de répression de ce que la FTC considère comme des pratiques d'annulation trompeuses.

La FTC a commencé à enquêter sur les pratiques d'Amazon en matière d'abonnement pendant le premier mandat du président Donald Trump et l'affaire a été déposée pendant la présidence de Joe Biden. En avril, la FTC a poursuivi Uber UBER.N pour commercialisation trompeuse de son abonnement Uber One, et a poursuivi les exploitants de la chaîne de salles de sport LA Fitness en août pour avoir imposé des conditions d'annulation d'abonnement trop lourdes. Ces enquêtes ont débuté sous l'administration Biden. Les abonnés Prime paient jusqu'à 14,99 dollars par mois pour bénéficier de la livraison accélérée gratuite, de l'accès au service de vidéo en continu d'Amazon et d'autres avantages. Si ce montant n'est pas très élevé pour de nombreuses personnes, pour certaines, il "peut représenter l'argent de l'épicerie pour une famille, l'essence pour faire le plein d'une voiture ou le dernier centime pour payer le loyer", a écrit un employé d'Amazon dans un courriel adressé en 2020 à Jamil Ghani, l'un des trois dirigeants inculpés dans cette affaire. Amazon recrute de nouveaux abonnés en proposant des essais gratuits sur son site web, en utilisant des arguments tels que: "Obtenez une livraison gratuite le jour même." Mais la FTC a déclaré qu'Amazon n'avait pas indiqué clairement et ostensiblement aux clients qu'en choisissant cette option, ils s'inscrivaient dans le programme Prime et qu'ils devaient éventuellement payer des frais d'abonnement mensuels. Bien qu'Amazon ait testé des modifications visant à clarifier ces conditions entre 2017 et 2022, les dirigeants les ont rejetées à plusieurs reprises pour éviter que le nombre d'inscriptions ne diminue, a déclaré la FTC. L'entreprise n'a adopté ces changements qu'en 2022, alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la FTC, la dernière ayant poursuivi Amazon en justice l'année suivante. La FTC a déclaré que le fait qu'Amazon n'ait pas divulgué les conditions d'utilisation de Prime, ainsi que les processus d'annulation à plusieurs écrans conçus pour empêcher les clients de quitter Prime, constituaient une violation de la loi Restore Online Shoppers' Confidence Act (loi sur la restauration de la confiance des acheteurs en ligne) (ROSCA).

FLUX D'INFORMATION

Selon un témoin expert de la FTC, Amazon a inscrit 40 millions d'acheteurs à Prime sans leur consentement. Les données de l'entreprise elle-même montrent que des dizaines de millions d'utilisateurs ont abandonné la procédure d'annulation à mi-chemin, a déclaré un fonctionnaire de la FTC. Cette procédure, surnommée "flux Iliad" par Amazon, nécessitait de cliquer jusqu'à sept fois pour mettre fin à un abonnement, même si les instructions d'Amazon laissaient entendre à tort que la procédure était terminée après quelques étapes, a affirmé la FTC. Le flux Iliad "était difficile à entrer et difficile à compléter", a déclaré Reid Nelson, un ancien chercheur en expérience utilisateur d'Amazon, lors de son témoignage. L'entreprise a accusé la FTC d'essayer d'étirer la loi et de mal interpréter ses efforts internes pour comprendre et améliorer l'expérience des clients. En outre, ROSCA "n'exige pas qu'un mécanisme d'annulation soit bien promu ou populaire", a déclaré l'entreprise. Kaba a déclaré que les exigences de ROSCA n'étaient toujours pas claires et qu'il ne fallait pas se sentir comme Boucle d'or en essayant de trouver la bonne formule pour s'y conformer.

Le procès devrait durer environ un mois et comporter des témoignages de clients ainsi que d'anciens et d'actuels employés d'Amazon. La FTC est entrée dans le procès avec un avantage, après avoir obtenu un jugement selon lequel Amazon a violé ROSCA lorsqu'elle a recueilli les informations de facturation des clients sous la forme de méthodes de paiement sauvegardées avant de divulguer les conditions générales de Prime. Le juge a également décidé que les trois dirigeants étaient responsables de toute violation constatée par le jury.