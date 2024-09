Début de semaine sous le signe de la hausse en Europe

Sur le plan des valeurs, Kering a fini en tant que lanterne rouge du CAC 40, dégradé par Barclays et RBC. Carrefour a pour sa part légèrement progressé après avoir annoncé son retour sur le marché indien.

Publié ce matin, l'indice Sentix de la confiance des investisseurs est tombé à -15,4 en septembre pour la zone euro, ressortant sous les attentes : -12,4. Il s'était élevé à - 13,9 en août. " L'économie menace de basculer dans la récession. Une fois de plus ", souligne l'institut de recherche.

Cette statistique et la décision de la BCE, jeudi, sont les principaux rendez-vous économiques de la semaine. La BCE devrait assouplir sa politique monétaire pour la deuxième fois depuis juin dans un contexte de ralentissement de l'inflation et de dégradation de la conjoncture.

Le rapport sur l'emploi publié vendredi aux Etats-Unis " laisse ouverte la question de savoir si la Fed va commencer à réduire ses taux la semaine prochaine avec une baisse classique de 25 points de base, ou une baisse plus agressive de 50 points de base", note Xavier Chapard, stratégiste chez La Banque Postale AM. Josh Jamner, analyste en stratégie d'investissement chez Clearbridge Investments (Franklin Templeton) estime pour sa part que les investisseurs se concentreront sur les données de l'inflation qui seront publiées cette mercredi pour tirer leurs conclusions. La Fed fera connaître sa décision la semaine prochaine.

