Début de semaine positif pour les Bourses européennes, Eurofins Scientific décroche

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi, Paris se permettant même de surperformer. Soutenu par les banques, l'indice CAC 40 a progressé de 1,03% à 7076,89 points dans des volumes faibles. De son côté, l'EuroStoxx50 a gagné 0,96% à 4954,43 points. Wall Street évoluait pour sa part en ordre dispersé, avec un Dow Jones en progression de 0,93% et un Nasdaq Composite en repli de 0,19%. L'indice à forte composante technologique est pénalisé par la baisse de 5% de Nvidia.

La situation politique en France restera tout au long de la semaine au centre des préoccupations des investisseurs avant le premier tour des élections législatives.

" Les marchés financiers pourraient finir par devoir s'opposer à l'assouplissement budgétaire plus agressif " proposé par les grandes formations en lice aux élections législatives en France, prévient JPMorgan. " Dans ces conditions, le risque de nouvelles baisses ne sera probablement pas seulement élevé entre les deux tours de scrutin et dans l'immédiat, mais aussi pendant un certain temps après les élections ".

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 1,4 point de base à 2,426% tandis que son équivalent français recule de 1,7 point de base à 3,13%. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

Seule statistique économique d'importance aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a déçu. Il est ressorti à 88,6 en juin, un niveau inférieur au consensus de 89,4. Il s'était élevé à 89,3 en mai. La composante situation actuelle est restée stable à 88,3 tandis que sa composante anticipations a reculé à 89 en juin contre 90,4 en mai.

La semaine sera aussi marquée par la confiance des consommateurs américains, mardi et vendredi, par l'inflation en France vendredi et l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, également le dernier jour de la semaine.

A la Bourse de Paris, la séance a été marquée par la chute d'Eurofins Scientific après la recommandation d'une position vendeuse par Muddy Waters. Le fonds activiste américain accuse la société d'irrégularités.