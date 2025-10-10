Début de séance sous le signe de la prudence en Europe avant la fumée blanche à l'Elysée

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement : le CAC 40 gagne 0,40%, à 8 073,60 points. Après la démission de Sébastien Lecornu lundi, les investisseurs devraient connaître d'ici la fin de la journée le nouveau locataire de Matignon. Aux États-Unis, ils seront attentifs à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans français perd 2,8 points de base, à 3,504%, à comparer avec une baisse de 1 point de base pour son équivalent allemand.

Du côté des valeurs, Stellantis affiche la plus forte hausse du CAC 40 après avoir dévoilé une progression de 13% de ses facturations au troisième trimestre.