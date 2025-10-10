 Aller au contenu principal
CAC 40
8 064,55
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Début de séance sous le signe de la prudence en Europe avant la fumée blanche à l'Elysée
information fournie par AOF 10/10/2025 à 09:55

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement : le CAC 40 gagne 0,40%, à 8 073,60 points. Après la démission de Sébastien Lecornu lundi, les investisseurs devraient connaître d'ici la fin de la journée le nouveau locataire de Matignon. Aux États-Unis, ils seront attentifs à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans français perd 2,8 points de base, à 3,504%, à comparer avec une baisse de 1 point de base pour son équivalent allemand.

Du côté des valeurs, Stellantis affiche la plus forte hausse du CAC 40 après avoir dévoilé une progression de 13% de ses facturations au troisième trimestre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

