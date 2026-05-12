Début de séance morose pour les actions européennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

* Le STOXX recule de 0,75%

* Les banques britanniques sous-performent, Bayer bondit

* Les contrats à terme américains reculent de 0,35%

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DÉBUT DE SÉANCE MOU POUR LES ACTIONS EUROPÉENNES

Les actions européennes ont connu un début de séance morose, les banques britanniques affichant notamment des performances en baisse.

Le STOXX 600 recule de 0,7% .STOXX , sous l'effet de la hausse des prix du pétrole, alimentée par les craintes qu'un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz soit encore loin d'être conclu. Si les valeurs pétrolières contribuent à limiter la baisse du FTSE 100 britannique à 0,6% .FTSE , les grandes banques britanniques enregistrent quant à elles des baisses significatives.

NatWest NWG.L recule de 4,2%, Lloyds LLOY.L de 4% et Barclays BARC.L de 3,8%, ce qui en fait les trois plus fortes baisses de l'indice bancaire européen .SX7P , les traders craignant qu'un nouveau Premier ministre britannique n'augmente les impôts sur le secteur.

Jusqu'à présent, le Premier ministre britannique Keir Starmer résiste aux appels à la démission lancés par de nombreux membres de son parti au pouvoir, le Parti travailliste, mais il reste à voir dans quelle mesure cette position est tenable.

Le titre qui s'est le plus démarqué ce matin est Bayer

BAYGn.DE , en hausse de 6% après avoir annoncé une augmentation de 9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, bien supérieure aux attentes du marché.

À moins d'une nouvelle majeure en provenance d'Iran ou de Grande-Bretagne, deux scénarios tous deux possibles, le prochain événement majeur prévu pour les marchés est la publication de l'IPC américain à 12h30 GMT.

(Alun John)

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