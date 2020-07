Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Début de séance en hausse à Wall Street malgré les craintes sanitaires Reuters • 08/07/2020 à 16:15









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse mercredi, les investisseurs espérant que la résurgence de l'épidémie de coronavirus n'aura qu'un impact limité sur la reprise économique. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 126,87 points, soit 0,49%, à 26.017,05 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,59% à 3.163,94 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,64% à 10.410,35 points à l'ouverture. Les annonces peu rassurantes sur l'évolution de l'épidémie se multiplient à travers le monde entre le cap des trois millions de cas détectés aux Etats-Unis et la possible transmission du coronavirus par les voies aériennes, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Des responsables de la Réserve fédérale ont en outre exprimé des réserves sur la reprise économique au moment où les mesures de soutien budgétaire commencent à s'épuiser. "Le fait que les aides aux ménages arrivent bientôt à expiration et que, dans le même temps, de nombreux Etats font machine arrière sur la réouverture de l'économie, devraient renforcer l'hypothèse d'un nouveau soutien budgétaire et monétaire", a déclaré Vincent Boy chez IG France. Dans ce contexte, l'or, valeur refuge par excellence, grimpe à plus de 1.800 dollars l'once pour la première fois depuis novembre 2011. En Bourse, le laboratoire Biogen gagne près de 6% après avoir déposé auprès des autorités américaines du médicament (FDA) une demande de commercialisation de son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer. Le fabricant de jeans Levi Strauss cède 7,24% après avoir annoncé des prévisions décevantes pour la seconde moitié de l'année. (Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BIOGEN NASDAQ +5.35% LEVI STRAUSS RG-A NYSE -8.54%