Début d'année en trombe pour les exportations de la Chine après le record de 2025

La croissance des exportations de la Chine a grandement accéléré et battu les attentes sur la période janvier-février, montrent des données officielles publiées mardi, dans la lignée de la dynamique qui avait permis l'an dernier à la deuxième économie mondiale d'enregistrer un excédent commercial record.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont grimpé sur les deux premiers mois de l'année de 21,8% en rythme annuel, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 7,1% après une progression de 6,6% en décembre.

Pour leur part, les importations chinoises ont enregistré sur la même période un bond de 19,8% sur un an, battant le consensus qui ressortait à +6,3% après une hausse de 5,7% en décembre.

L'excédent commercial de la Chine s'est établi en janvier-février à 213,6 milliards de dollars, un montant nettement supérieur à celui enregistré l'an dernier à la même période (169,21 milliards de dollars). Les économistes s'attendaient à un excédent commercial de 179,6 milliards de dollars.

Aucune ombre ou presque ne semble planer à l'horizon sur la domination de la Chine en matière d'exportation.

La politique de droits de douane décidée l'an dernier par le président américain Donald Trump, relançant la guerre commerciale avec Pékin, a à peine nui à la dynamique industrielle chinoise.

Les groupes manufacturiers chinois se sont tournés vers d'autres marchés, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, pour compenser la perte de clients aux Etats-Unis. Avec succès, l'excédent commercial de la Chine s'étant hissé en 2025 à un montant record de près de 1.200 milliards de dollars.

Reste que d'autres gouvernements envisagent de prendre des mesures commerciales similaires à celles de Washington, préoccupés par la perspective de voir les surcapacités industrielles et la déflation en Chine provoquer un afflux massif de produits chinois sur les marchés mondiaux.

Pékin vise cette année une croissance comprise entre 4,5% et 5%, a déclaré la semaine dernière le Premier ministre Li Qiang, contre un objectif de 5% atteint l'an dernier.

Si une hausse "notable" de la consommation des ménages a été promise dans le plan à cinq ans des décideurs politiques, des économistes se disent sceptiques à l'idée que la Chine parvienne à se défaire sous peu de sa dépendance à l'égard de ses exportations. Peu de détails sur les moyens de renforcer la demande intérieure figurent dans le document de stratégie quinquennale dévoilé lors de la session annuelle du Parlement.

Il est attendu que Donald Trump effectue fin mars une visite à Pékin pour un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping. Toutefois, selon des sources au fait des préparatifs, une telle rencontre ne devrait pas déboucher sur une avancée majeure entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)