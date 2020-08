Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Débouté face à GrandVision, EssilorLuxottica évalue ses recours Reuters • 25/08/2020 à 08:17









DÉBOUTÉ FACE À GRANDVISION, ESSILORLUXOTTICA ÉVALUE SES RECOURS PARIS (Reuters) - EssilorLuxottica a annoncé mardi qu'il étudiait les recours possibles, dont un éventuel appel, au lendemain de la décision de la justice néerlandaise rejetant sa demande d'informations sur la gestion de la crise du coronavirus par GrandVision, qu'il prévoit de racheter. "EssilorLuxottica étudie le jugement et évalue ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel. La société reste préoccupée de l'attitude de GrandVision qui continue à refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du COVID-19", déclare le groupe franco-italien dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam 0.00% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%