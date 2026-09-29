De SpaceX à Saudi Aramco : les plus grandes introductions en bourse au monde à l'approche de l'entrée en bourse très attendue d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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L’introduction en boursetrès attendued’Anthropic ( ) aux États-Unis devrait être l’une des plus importantes jamais tentées et constituera un test majeur de l’appétit des marchés pour le secteur en pleine expansion de l’intelligence artificielle.

Cette introduction en bourse, qui pourrait valoriser le créateur de Claude à environ 2 000 milliards de dollars, constituerait l’une des entrées en bourse les plus marquantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d’investisseurs et le contexte général régissant les actions américaines.

ENQUÊTE DES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Les plus grandes introductions en bourse au monde, classées par taille de l'opération:

Voici un ENQUÊTE de certaines de ces méga-introductions en bourse:

ANTHROPIC

Anthropic a révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif dans l’engouement de Wall Street pour l’IA.

Ce géant de l’IA cherche à lever jusqu’à 100 milliards de dollars, ce qui pourrait valoriser cette start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle à environ 2 000 milliards de dollars, selon Reuters.

Anthropic a enregistré une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025 et prévoit de consacrer 518 milliards de dollars à ses obligations en matière de cloud, d’informatique et d’infrastructures dans les années à venir, selon son prospectus d’introduction en bourse consulté par Reuters.

Le créateur de Claude pourrait repousser son introduction en bourse après les élections de mi-mandat américaines de novembre, celles-ci ne devant pas avoir d’impact majeur sur l’opération, a rapporté Reuters en septembre.

L'introduction en bourse a déjà été repoussée par rapport aux prévisions initiales, Reuters ayant précédemment indiqué que la campagne de promotion ne devrait débuter qu’à la mi-octobre au plus tôt.

Anthropic a levé 65 milliards de dollars à une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai, devançant ainsi son rival OpenAI.

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

Le laboratoire d’IA nesera pas coté en bourse en 2026 , a déclaré son directeur général Sam Altman au début du mois, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l’intelligence artificielle qui rendent « inacceptable » même un risque de 10 % que l’IA puisse entraîner l’extinction de l’humanité d’ici la fin de la décennie.

En mai, la société dirigée par Sam Altman a repoussé une action en justice existentielle intentée par Elon Musk , ce qui a simplifié le parcours d’OpenAI vers son introduction en bourse.

« Nous n’avons pas encore fixé de calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons réaliser sont probablement plus faciles à mettre en œuvre en tant que société privée. Mais il s’agit d’un ensemble complexe de compromis, et cela nous laisse la possibilité d’entrer en bourse plus tôt si cela s’avère être la meilleure solution », avait déclaré OpenAI en juin.

OpenAI préparait le terrain en vue d’une introduction en bourse qui pourrait valoriser l’entreprise à hauteur de 1 000 milliards de dollars, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

SPACEX

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d’Elon Musk, a fait son entrée historique en bourse sur le Nasdaq en juin, pulvérisant tous les records et éclipsant de loin l’introduction en bourse d’Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Avec 75 milliards de dollars, le montant levé lors de cette introduction en bourse a plus que doublé celui de l’introduction record d’Aramco en 2019.

L'action SpaceX a clôturé sa première journée de cotation à 160,95 dollars, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à 2 100 milliards de dollars. Depuis, le titre a quelque peu perdu de son élan et a clôturé à 148,68 dollars le 25 septembre, ce qui reste bien au-dessus du prix d'introduction de 135 dollars.