De nouvelles données positives de phase III dans le cancer du poumon pour Roche

Roche annonce des résultats de son étude de phase III Krascendo 1, qui ont démontré l'efficacité supérieure de son divarasib par rapport aux autres inhibiteurs de KRAS G12C constituant actuellement le traitement de référence chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec mutation KRAS G12C, ayant déjà reçu un traitement.

Les participants traités par divarasib en monothérapie ont présenté une survie significativement prolongée, avec une réduction de 42% du risque de progression de la maladie ou de décès et de 44% du risque global de décès par rapport aux inhibiteurs de KRAS G12C de première génération.

La survie globale médiane sous divarasib atteint actuellement environ 18 mois, contre 12 mois dans le groupe témoin. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé avec le divarasib et les événements indésirables liés au traitement les plus fréquents étaient principalement de faible grade et maîtrisables.

Ces données ont été présentées lors d'une communication de dernière minute à l'occasion d'un symposium présidentiel du congrès 2026 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et publiées simultanément dans The New England Journal of Medicine.

"Les résultats de l'étude de phase III Krascendo 1 démontrent que le divarasib pourrait devenir un nouveau traitement de référence pour les patients atteints d'un cancer du poumon avec mutation KRAS G12C ayant déjà reçu un traitement", commente Levi Garraway, directeur médical et responsable mondial du développement des produits de Roche.