 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 086,01
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

De nouveaux patients seront recrutés pour ADEPT-2 de Bristol Myers
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 13:15

Bristol Myers Squibb annonce son intention de recruter de nouveaux patients dans son étude ADEPT-2, un examen de données l'ayant conduit à exclure les patients d'un petit nombre de sites sur lesquels des irrégularités ont été identifiées.

L'étude ADEPT-2 est un essai de phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, évaluant la sécurité et l'efficacité de Cobenfy chez des sujets atteints de psychose associée à la démence liée à la maladie d'Alzheimer.

Actuellement approuvé pour la schizophrénie chez l'adulte, Cobenfy pourrait devenir le premier traitement d'une nouvelle classe de thérapies pharmacologiques ciblant l'agitation et la psychose basées sur l'agonisme des récepteurs muscariniques.

Le laboratoire pharmaceutique précise que des résultats d'essais issus du programme ADEPT sur la psychose associée à la maladie d'Alzheimer, notamment ADEPT-2, ADEPT-1 et ADEPT-4, devraient être publiés d'ici la fin de 2026.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
48,255 USD NYSE -1,90%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:03 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome
    Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    par Valentina Za Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank