De nombreux sites web et applications sont hors ligne alors que l'unité cloud d'Amazon signale une panne mondiale

*

La panne d'AWS affecte les principaux sites web et applications dans le monde entier

*

Perplexity, Coinbase, Robinhood citent AWS comme cause de la panne

*

Les plateformes de jeux et financières figurent parmi les plateformes touchées par la panne d'AWS

L'unité de services cloud d'Amazon, AWS, a été touchée par une panne lundi, causant des problèmes de connectivité pour de nombreuses entreprises à travers le monde et perturbant les services de plusieurs sites web et applications populaires, dont Fortnite et Snapchat.

"Nous pouvons confirmer une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1", a déclaré AWS dans une mise à jour sur sa page d'état.

La startup d'IA Perplexity, la bourse de crypto-monnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS.

"Perplexity est en panne en ce moment. La cause principale est un problème AWS. Nous travaillons à le résoudre", a déclaré Aravind Srinivas, directeur général de Perplexity, dans un message sur X.

AWS fournit de la puissance de calcul à la demande, du stockage de données et d'autres services numériques aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers. Les interruptions de ses serveurs peuvent provoquer des pannes sur les sites web et les plateformes qui reposent sur son infrastructure en nuage. AWS est en concurrence avec les services en nuage de Google et de Microsoft.

AWS et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le site d'achat d'Amazon, PrimeVideo et Alexa ont tous été confrontés à des problèmes, selon Downdetector.

Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox RBLX.N , Clash Royale et Clash of Clans faisaient partie des sites de jeux qui étaient en panne, tandis que Venmo de Paypal PYPL.O et Chime

CHYM.O faisaient partie des plateformes financières qui ont connu des problèmes, a indiqué le site de suivi des pannes.

L'application de Lyft, concurrent d'Uber, a également été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que leur plateforme était également touchée par la panne AWS.