 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,56
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

De nombreux sites web et applications sont hors ligne alors que l'unité cloud d'Amazon signale une panne mondiale
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La panne d'AWS affecte les principaux sites web et applications dans le monde entier

*

Perplexity, Coinbase, Robinhood citent AWS comme cause de la panne

*

Les plateformes de jeux et financières figurent parmi les plateformes touchées par la panne d'AWS

(Ajout de détails sur la panne aux paragraphes 3, 7, 8 et 9)

L'unité de services cloud d'Amazon, AWS, a été touchée par une panne lundi, causant des problèmes de connectivité pour de nombreuses entreprises à travers le monde et perturbant les services de plusieurs sites web et applications populaires, dont Fortnite et Snapchat.

"Nous pouvons confirmer une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1", a déclaré AWS dans une mise à jour sur sa page d'état.

La startup d'IA Perplexity, la bourse de crypto-monnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS.

"Perplexity est en panne en ce moment. La cause principale est un problème AWS. Nous travaillons à le résoudre", a déclaré Aravind Srinivas, directeur général de Perplexity, dans un message sur X.

AWS fournit de la puissance de calcul à la demande, du stockage de données et d'autres services numériques aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers. Les interruptions de ses serveurs peuvent provoquer des pannes sur les sites web et les plateformes qui reposent sur son infrastructure en nuage. AWS est en concurrence avec les services en nuage de Google et de Microsoft.

AWS et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le site d'achat d'Amazon, PrimeVideo et Alexa ont tous été confrontés à des problèmes, selon Downdetector.

Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox RBLX.N , Clash Royale et Clash of Clans faisaient partie des sites de jeux qui étaient en panne, tandis que Venmo de Paypal PYPL.O et Chime

CHYM.O faisaient partie des plateformes financières qui ont connu des problèmes, a indiqué le site de suivi des pannes.

L'application de Lyft, concurrent d'Uber, a également été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que leur plateforme était également touchée par la panne AWS.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,0400 USD NASDAQ -0,67%
CHIME FINL RG-A
17,1000 USD NASDAQ -2,51%
PAYPAL HOLDINGS
67,4100 USD NASDAQ +2,06%
ROBINHOOD MARKETS
129,9100 USD NASDAQ -1,16%
ROBLOX RG-A
132,910 USD NYSE -1,18%
SNAP-A
7,655 USD NYSE -1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:00

    je suis allé acheter ma baguette ce matin en espèces, le monnayeur fonctionnait

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Palestinien pleure devant la dépouille du journaliste palestinien Ahmad Abou Mteir, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la ville d'al Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile, le 20 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    Des émissaires américains en Israël au lendemain de violences meurtrières à Gaza
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank