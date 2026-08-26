De la confiance en Europe avant l'indice PCE et Nvidia

Encouragées par la clôture positive de Wall Street hier soir, les Bourses européennes abordent globalement avec confiance une après-midi riche en statistiques américaines majeures, avant la publication très attendue des résultats de Nvidia tard ce soir.

En toute fin de matinée, l'Euro Stoxx 50 avance de 0,2%, le CAC 40 parisien s'adjuge près de 0,5% à 8 478 points, avec des gains similaires pour le SMI de Zurich et le BEL 20 de Bruxelles, tandis que le DAX de Francfort grappille 0,1% et que le FTSE de Londres se montre stable.

Pour rappel, le Nasdaq 100 a repris 0,64% à 29 209 mardi, après un repli de 0,97% la veille, et le S&P 500 a gagné 0,32% à 7 677 après un recul de 0,28% lundi, la détente des rendements obligataires américains et des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement.

L'accalmie sur le pétrole se poursuit d'ailleurs, le cours du WTI passant ainsi sous la barre symbolique des 80 USD le baril, alors que l'Iran et le sultanat d'Oman auraient tenu des pourparlers en vue de l'ouverture d'un couloir de navigation temporaire dans le détroit d'Ormuz.

Les regards tournés vers l'indice des prix PCE cet après-midi

Dans l'attente du symposium de Jackson Hole, qui doit démarrer jeudi, et surtout du discours de Kevin Warsh prévu le lendemain, les intervenants du marché devraient se montrer attentifs à l'indice des prix PCE en début d'après-midi, habituellement surveillé de près par la FED pour l'élaboration de sa politique monétaire.

Au vu des dernières données économiques, le taux d'inflation au sens de l'indice PCE en juillet est attendu en légère modération à 3,6% sur un an, contre 3,7% le mois précédent. En données sous-jacentes, il resterait stable à 3,3%, selon le consensus de marché.

"Cela pourrait encourager le FOMC à ne pas monter les taux directeurs lors de la réunion de septembre, mais un durcissement ultérieur reste une option possible", juge Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. Selon le baromètre FedWatch, la probabilité d'une hausse des taux de la FED en septembre n'est évaluée qu'à 38%.

Outre l'indice des prix PCE, le début d'après-midi verra également paraître la 2e estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au 2e trimestre 2026, mais aussi les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que les commandes de biens durables pour juillet.

Nvidia attendu au tournant ce soir

Après la clôture à Wall Street, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs aux résultats trimestriels du spécialiste des puces GPU Nvidia, l'une des plus grosses capitalisations mondiales et un acteur essentiel de l'essor de l'intelligence artificielle.

"Nous prévoyons à nouveau que Nvidia dépassera ses prévisions et annoncera des objectifs supérieurs aux attentes du marché pour octobre", estimait Wedbush lundi, pointant un contexte de dépenses des hyperscalers très favorable, qui s'est encore renforcé au cours de la saison des résultats du 2e trimestre.

"Une publication supérieure aux attentes et une révision à la hausse des objectifs entraîneront-elles une réaction ?", s'interrogeait toutefois le broker, rappelant que, si Nvidia a largement dépassé les attentes les trois dernières fois, le cours de l'action est resté quasiment inchangé par rapport à octobre dernier.

UBS fait chuter SAP, mais grimper Argenx

Dans l'actualité des valeurs européennes, Stadler Rail bondit de 18,4% à Zurich, le fabricant de matériel ferroviaire ayant nettement amélioré ses résultats au 1er semestre, grâce à un rythme élevé de livraisons, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

L'action SAP s'affaisse de 3,9% et fait ainsi clairement figure de lanterne rouge du DAX 40 à Francfort, délaissée à la suite d'une dégradation de recommandation à "neutre" de la part d'UBS, qui pointe une "absence de catalyseurs IA imminents" pour l'éditeur allemand de progiciels.

À l'inverse, Argenx prend 2% et monte sur la 2e marche du podium du BEL 20 à Bruxelles, bénéficiant d'un relèvement de recommandation à "achat" chez UBS, qui salue notamment "un médicament au potentiel de l'ordre de 20 MdsUSD" pour le laboratoire spécialisé en immunologie.

À Paris, Aéroports de Paris gagne 2%, soutenu par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 110 à 130 EUR, soit environ 16% de potentiel de progression par rapport au dernier cours de clôture.

OVH dévisse de 8,6% après l'annonce du départ de la directrice financière du groupe, avec effet au 31 août. La finance n'aime pas les départs de CFO, surtout quand ils semblent avoir été actés dans l'urgence, puisque le groupe n'a pas encore trouvé de successeur.