De la biotechnologie à l'espace : la nouvelle stratégie de Rocket One, axée sur l'IA et l'espace, fait monter ses actions en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Allbirds et Myseum avaient annoncé des changements de cap soudains le mois dernier

* Le cours de l'action Rocket One atteint son plus haut niveau depuis plus de huit mois

(Mise à jour des cours, ajout de graphiques et d'informations contextuelles) par Shashwat Chauhan

Les actions de Rocket One RKTO.O , une entreprise de biotechnologie reconvertie dans l'IA , ont bondide près de 40 % jeudi, alors que la société a changé de nom pour tirer parti de thèmes d'investissement en vogue, une stratégie que de nombreuses petites entreprises ont suivie avec un succès mitigé au fil des ans.

Anciennement appelée Hoth Therapeutics, Rocket One Inc a annoncé au début du mois qu'elle allait restructurer ses activités pour saisir des opportunités dans les infrastructures d'IA, les technologies des semi-conducteurs et le calcul IA.

Rocket One a été cotée sous son nouveau nom et son nouveau symbole boursier pour la première fois jeudi.

L'engouement pour l'économie spatiale est relativement récent, même si l'IA est un thème dominant à Wall Street depuis un certain temps déjà. Le fabricant de chaussures Allbirds

BIRD.O et la société de réseaux sociaux Myseum MYSE.O ont déclaré le mois dernier qu'ils se tournaient vers l'IA et ont ajouté « AI » à leur nom, ce qui a entraîné une forte hausse de leurs actions .

“Les entreprises qui ont démarré il y a des années, qui sont en difficulté et qui tentent de lever des fonds et de trouver des investisseurs – comment s’y prennent-elles? Elles changent complètement leur discours”, a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management à Washington DC.

“C'est extrêmement dangereux pour les investisseurs, car il faut vraiment regarder derrière le rideau et comprendre ce que font réellement ces entreprises.”

Dans un communiqué publié mercredi, Rocket One a déclaré qu’elle allait concentrer ses efforts sur le développement de systèmes d’IA spatiaux pour les satellites, mais n’a fourni aucune projection financière ni aucun plan de financement.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters .

Hoth Therapeutics développait un médicament expérimental pour le traitement de la peau, mais la société n’avait encore déclaré aucun chiffre d’affaires issu de ses activités et a affiché une perte nette de plus de 2,6 millions de dollars au cours du trimestre de mars. Elle entend poursuivre ses activités dans le domaine des biotechnologies au sein d’une filiale distincte.

Rocket One affichait une capitalisation boursière d'un peu plus de 26 millions de dollars à la clôture de la séance précédente et son action a progressé de 39 % pour atteindre 1,9 dollar jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis plus de huit mois.

Plusieurs petites entreprises dont les activités traditionnelles n'ont aucun lien avec l'IA ont annoncé un changement d'orientation, soulignant à quel point le statut de ce secteur en tant qu'aimant pour les capitaux d'investissement peut également offrir aux entreprises une chance de lever des fonds.

Bien que cela ait entraîné une flambée des cours à court terme, les actions de certaines de ces entreprises n'ont pas réussi à conserver leurs gains.

L'exploration spatiale a suscité un énorme intérêt chez les investisseurs après que la société de fusées d'Elon Musk, SpaceX, a dévoilé son dossier d'introduction en bourse (IPO) la semaine dernière , ce qui a entraîné une remontée des actions des petites sociétés spatiales, notamment Rocket Lab

RKLB.O et Intuitive Machines LUNR.O .

Au fil des ans, d’autres entreprises ont brusquement changé de cap pour tirer profit de thèmes en vogue, notamment l’explosion des cryptomonnaies.

D'une manière générale, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers exige uniquement que les changements majeurs dans l'orientation d'une société cotée soient communiqués aux investisseurs, bien que les bourses et les fournisseurs d'indices aient leurs propres règles et puissent examiner de près ces changements.

Le Nasdaq, par exemple, a commencé à exiger le vote des actionnaires et à renforcer les obligations d'information dans certains cas où des entreprises changeaient d'orientation pour commencer à accumuler des jetons cryptographiques dans leur bilan, selon des informations parues dans les médias l'année dernière.

L'action Long Island Iced Tea a connu une forte hausse après que la société a réorienté ses activités du thé glacé vers la blockchain et s'est rebaptisée Long Blockchain Corp en décembre 2017. La société a cédé ses actifs traditionnels dans le secteur des boissons en 2019.

La Securities and Exchange Commission n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.