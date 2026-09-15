De l'"Ozempic Face" aux usines de "K-Beauty" : le prochain pari de la beauté

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* Les principaux indices boursiers américains dans le rouge; le Dow Jones en tête des baisses avec une perte d'environ 0,9%

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus en difficulté du S&P 500; l'énergie est le seul secteur en hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,3%

* Le dollar s'apprécie légèrement; le pétrole brut américain progresse de >2%; l'or recule; le bitcoin chute de >3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 5,041%, son plus haut niveau depuis 2007; il s'établit désormais à environ 4,996%

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DE L'"OZEMPIC FACE" AUX USINES DE "K-BEAUTY": LE PROCHAIN PARI DE LA BEAUTÉ

Du "visage Ozempic" émacié aux usines de K-beauty qui dynamisent discrètement le marché mondial des soins de la peau, les analystes de BCA Research affirment qu’une "économie de la beauté" de plusieurs milliards de dollars est en train d’émerger comme l’un des investissements les plus prometteurs mais méconnus du marché.

Les changements démographiques, le télétravail, les rencontres en ligne et l’adoption explosive des GLP-1 ont structurellement stimulé la demande en matière de procédures esthétiques et de soins de la peau. "La vie est plus belle quand on est séduisant", ont écrit les analystes James Thayer et Juan Correa, soulignant que les personnes séduisantes perçoivent des salaires supérieurs de 5% à ceux des autres et ont plus de chances d’obtenir une promotion.

Les médicaments amaigrissants tels que l’Ozempic et le Zepbound constituent l’un des principaux moteurs de cette tendance. La perte de graisse rapide entraînant une perte de volume au niveau du visage, les patients se retrouvent avec des joues creuses et une mâchoire affaissée, un phénomène qui touche désormais 61% des patients sous GLP-1.

La meilleure solution? Les injections de biostimulateurs tels que le Sculptra de Galderma GALD.S , dont les effets stimulants sur le collagène persistent pendant deux à trois ans, bien plus longtemps que les produits de comblement moins chers.

La société reste également optimiste concernant Novo Nordisk

NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N , estimant que le marché potentiel total des médicaments amaigrissants n’a pas encore été pleinement exploité, Novo se négociant avec une décote d’environ 50% par rapport à sa moyenne sur 10 ans malgré son nouveau médicament oral Wegovy qui élargit la clientèle.

Dans le domaine des soins de la peau, la Corée du Sud est considérée comme la nouvelle puissance du secteur. Les fabricants sous contrat Cosmax 192820.KS et Kolmar 161890.KS sont décrits comme "ce que TSMC est aux semi-conducteurs pour les soins de la peau", fournissant des formules à des marques en ligne sans supporter le risque lié à la marque.

Les exportations coréennes de cosmétiques ont atteint un niveau record de 11,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11,8%, dépassant ainsi les États-Unis et faisant de la Corée le deuxième exportateur mondial derrière la France.

Toutes les opportunités dans le secteur du fitness ne reçoivent pas le feu vert. BCA met en garde contre un rapport qui a révélé qu’après avoir commencé un traitement au GLP-1, les patients ont vu leur activité physique diminuer de manière significative plutôt qu’augmenter, ce qui rend les paris sur le cardio risqués. En revanche, la popularité de la musculation chez les hommes de la Génération Z qui utilisent les applications de rencontre constitue un facteur favorable pour Planet Fitness PLNT.K .

En l’absence d’ETF dédié suivant ce thème, BCA estime que cette opportunité d’investissement en est encore à ses débuts.

(Karen Brettell)

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