De l'OpenAI à Google, les entreprises investissent des milliards dans l'infrastructure de l'IA en raison de l'explosion de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord Amazon-OpenAI et le partenariat Disney-OpenAI)

Amazon AMZN.O est en pourparlers pour investir dans OpenAI dans une transaction potentielle qui pourrait valoriser la société mère ChatGPT à plus de 500 milliards de dollars, selon une source familière avec le sujet.

Cette transaction potentielle souligne le besoin insatiable de puissance de calcul de l'industrie de l'IA, les entreprises s'efforçant de développer des systèmes capables d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.

Voici une liste des accords de plusieurs milliards de dollars signés récemment dans les domaines de l'IA, du cloud computing et des puces électroniques:

OPENAI ACCORDS

AMAZON ET OPENAI

Amazon envisage un investissement d'environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, bien que les discussions restent "très fluides", selon une source qui a requis l'anonymat en raison de la nature privée de leurs discussions.

DISNEY ET OPENAI

Walt Disney DIS.N investira 1 milliard de dollars dans OpenAI et permettra à la société mère ChatGPT d'utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI, ce qui pourrait transformer la création de contenu hollywoodien.

Dans le cadre de l'accord de licence de trois ans, Sora et ChatGPT Images commenceront à générer des vidéos mettant en scène des personnages sous licence de Disney, tels que Mickey Mouse, Cendrillon et Mufasa, au début de l'année prochaine. L'accord exclut toute ressemblance avec des talents ou des voix.

BROADCOM ET OPENAI OpenAI s'est associé à Broadcom AVGO.O pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle , le dernier accord en date pour la startup la plus valorisée au monde pour la puissance de calcul dans un contexte de demande croissante pour ses services.

AMD ET OPENAI AMD AMD.O a accepté de fournir des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui donnerait également au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

NVIDIA ET OPENAI Nvidia devrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournir des puces pour centres de données, dans le cadre d'un accord donnant au fabricant de puces une participation financière dans OpenAI. OpenAI est déjà un client important de Nvidia.

ORACLE ET OPENAI Oracle aurait signé avec OpenAI l'un des plus gros accords jamais conclus dans le domaine de l'informatique en nuage, en vertu duquel le fabricant de ChatGPT devrait acheter à l'entreprise 300 milliards de dollars de puissance de calcul pendant environ cinq ans.

COREWEAVE ET OPENAI CoreWeave a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars, avant l'introduction en bourse de la startup soutenue par Nvidia.

PROJET DE CENTRE DE DONNÉES STARGATE Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle pour la construction de centres de données. Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

META ACCORDS

META ET COREWEAVE CoreWeave CRWV.O a signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance informatique à la société mère Facebook.

META ET ORACLE Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta pour un accord pluriannuel d'informatique en nuage d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars , soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance informatique.

META ET GOOGLE Google a conclu un accord de cloud computing de six ans avec Meta Platforms d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, avait rapporté Reuters en août.

META ET SCALE AI Meta a pris une participation de 49 % dans Scale AI pour un montant d'environ 14,3 milliards de dollars et a recruté son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans, pour jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

TRANSACTIONS AVEC NVIDIA

MICROSOFT, NVIDIA ET ANTHROPIC

Microsoft MSFT.O investira jusqu'à 5 milliards de dollars et Nvidia NVDA.O jusqu'à 10 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que le fabricant de Claude promettra 30 milliards de dollars pour exécuter ses charges de travail sur le cloud deMicrosoft.

Dans le cadre de cet accord, Anthropic s'engage à fournir jusqu'à 1 gigawatt de calcul, alimenté par le matériel avancé Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia. L'entreprise collaborera également avec Nvidia pour améliorer les puces et les modèles d'IA afin d'obtenir de meilleures performances.

UN GROUPE SOUTENU PAR NVIDIA ET DES CENTRES DE DONNÉES ALIGNÉS

Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock BLK.N , Microsoft et Nvidia achète la société américaine Aligned Data Centers, l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde avec près de 80 installations, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars .

NVIDIA ET INTEL Nvidia investira 5 milliards de dollars dans Intel

INTC.O , ce qui lui donnera environ 4 % de la société après l'émission de nouvelles actions.

COREWEAVE ET NVIDIA CoreWeave a signé une commande initiale de 6,3 milliards de dollars avec le bailleur de fonds Nvidia, un accord qui garantit que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité de nuage non vendue à des clients.

ACCORDS AVEC GOOGLE

GOOGLE ET LE TEXAS

Google GOOGL.O investira 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas jusqu'en 2027. L'un des centres de données sera situé dans le comté d'Armstrong, dans le Texas Panhandle, et les deux autres dans le comté d'Haskell, une région de l'ouest du Texas près d'Abilene.

L'entreprise continue également d'investir dans son campus de Midlothian et dans sa région de Dallas, qui fait partie de son réseau mondial de 42 régions de cloud computing.

GOOGLE ET WINDSURF Google a embauché plusieurs membres clés du personnel de la startup Windsurf, spécialisée dans la génération de codes d'IA, et versera 2,4 milliards de dollars en droits de licence dans le cadre de l'accord portant sur l'utilisation de certaines des technologies de Windsurf à des conditions non exclusives.

AUTRES

NEBIUS GROUP ET MICROSOFT Nebius Group NBIS.O fournira à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

INTEL ET SOFTBANK GROUP Intel reçoit une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part de SoftBank Group 9984.T , ce qui fait de l'investisseur technologique japonais l'un des 10 principaux actionnaires du fabricant de puces américain en difficulté.

TESLA ET SAMSUNG Tesla TSLA.O a signé un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces auprès de Samsung Electronics 005930.KS . Elon Musk, directeur général du fabricant de véhicules électriques, a déclaré que la nouvelle usine de puces du géant technologique sud-coréen au Texas fabriquerait la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla.

AMAZON ET ANTHROPIC Amazon.com AMZN.O a injecté 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI, doublant ainsi son investissement dans la société connue pour son chatbot GenAI Claude.